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Факты / Спорт

Умер отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова

Умер Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Причиной смерти специалиста стал сепсис и кровоизлияние в мозг. Он находился на лечении в военном госпитале Москвы с диагнозом двусторонняя полисегментарная пневмония и заболеваниями сердца и сосудов.

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О смерти Нурмагомедова-старшего сообщил глава чеченской республики Рамзан Кадыров, выразив соболезнования семье Абдулманапа. Его похоронят в селе Кироваул в Дагестане, где он проживал.

 

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57-летнего Нурмагомедова госпитализировали в больницу в Дагестане с симптомами пневмонии еще 25 апреля. Там ему сделали тест на Covid-19, который показал положительный результат. Из-за ухудшения состояния здоровья мужчину доставили спецбортом на лечение в Москву.

Сообщалось, что он перенес инсульт, операцию на сердце и впал в кому. Его состояние врачи оценивали, как крайне тяжелое. 19 июня появилась информация, что Нурмагомедов оправился от заболевания.

Кроме собственного сына, Абдулманап Нурмагомедов тренировал и других действующих бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата — Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова.

Источник: Kadyrov_95

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