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Факти / Спорт

У Бельгії велосипедист помер під час перших перегонів після перерви через Covid-19

Бельгійський велосипедист Нільс Де В’єрт, який виступав за аматорську команду VDM-Van Durm-Michiels-Trawobo, помер у віці 20 років.

Інцидент стався у бельгійському місті Вортегем-Петегем під час практичних перегонів перед рестартом сезону. Через ситуацію із Де В’єртом організатори зупинили перегони за 13 км до фінішу.

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Гонщик втратив свідомість під час перегонів. Йому відразу ж надали медичну допомогу, але через 40 хвилин реанімаційних заходів він помер. Причиною смерті спортсмена стала серцева недостатність.

— Велосипедна команда VDM-Trawobo зараз у траурі через смерть нашого багатообіцяючого велосипедиста Нільса Де В’єрта. Екстрені служби зробили все можливе, щоб врятувати Нільса. Спочивай з миром, Нільсе. Ми сумуватимемо за тобою, – йдеться у повідомленні команди.

Ці перегони стали першими в Бельгії після паузи, що пов’язана із пандемією Covid-19. Їх організувала мати гонщика команди Alpecin-Fenix Тіма Мерліра. Де-факто вони були тренувальними перед офіційним відновленням сезону. Окрім аматорських у них взяли участь і професійні команди.

Джерело: Cycling News

Фото: Dreamstime

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