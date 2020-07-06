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Факты / Спорт

В компании Роналду и Дибала: Малиновский попал в сборную тура Серии А

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский попал в символическую сборную 30 тура итальянской Серии А по версии аналитического портала WhoScored.

Малиновский стал лучшим игроком выездного матча против Кальяри (0:1). Футболист заработал пенальти, реализация которого позволила бергамаскам взять три очка в матче.

Также на его счету шесть ударов по воротам и 25 из 31 точных пасов. За матч Малиновский получил оценку 8,3.

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В символической сборной тура компанию украинцу составили звезды туринского Ювентуса Криштиану Роналду и Пауло Дибала.

Сборная 30 тура Серии А:

  • Голкипер: Эссе Йоронен (Брешия);
  • Защитники: Хуан Куадрадо (Ювентус), Омар Колли (Сампдория), Андреа Папетти (Брешия), Мариу Руй (Наполи);
  • Полузащитники: Кароль Линетти (Сампдория), Руслан Малиновский (Аталанта), Эрик Пульгар (Фиорентина), Криштиану Роналду (Ювентус);
  • Нападающие: Луис Мюриэль (Аталанта), Пауло Дибала (Ювентус).

Малиновский попал в сборную 30 тура Серии А

В турнирной таблице чемпионата Италии Аталанта находится на четвертом месте, имея в активе 63 очка. От миланского Интера, который идет на третьем месте, подопечные Джана-Пьера Гасперини отстают на один пункт. Лидером Серии А является Ювентус (75).

В рамках 31 тура Аталанта дома примет Сампдорию. Встреча состоится 8 июня в Бергамо на Стадио Атлети Адзурри д’Италия.

Источник: WhoScored

Фото: Dreamstime

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