Двукратный чемпион мира по сноуборду Алекс Пуллин погиб во время дайвинга в родной Австралии. Его смерть подтвердили местные чиновники.

32-летнего Пуллина нашел другой дайвер на побережье Gold Coast штата Квинсленд. Спасатели вытащили его на берег и вызвали фельдшеров. Спортсмену в течение 45 минут оказывали помощь, но спасти его не удалось.

— Он занимался дайвингом у Палм-Бич. Его доставили на берег спасатели, где местные фельдшеры оказывали ему первую помощь, — сказал представитель службы скорой помощи штата Квинсленд.

В полиции заявили, что Пуллин нырял один и без кислородной маски ради подводной охоты.

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Несколько дней назад Алекс в соцсетях делился снимками и видео с дайвинга, плавания и серфинга.

View this post on Instagram A post shared by Alex Chumpy Pullin (@alexchumpypullin) on Jun 26, 2020 at 12:16am PDT

Пуллин дважды побеждал на чемпионате мира по сноуборд-кроссу в 2011 и 2013 года. Также он был участником зимних Олимпийских игр 2010, 2014 и 2018. В 2020 году он объявил о завершении своей спортивной карьеры.

Кроме сноуборда, Пуллин увлекался музыкой и выступал с регги-группой под названием Love Charli.

Фото: Alex Chumpy Pullin