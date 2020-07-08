Двукратный чемпион мира по сноуборду Алекс Пуллин погиб во время дайвинга в родной Австралии. Его смерть подтвердили местные чиновники.
32-летнего Пуллина нашел другой дайвер на побережье Gold Coast штата Квинсленд. Спасатели вытащили его на берег и вызвали фельдшеров. Спортсмену в течение 45 минут оказывали помощь, но спасти его не удалось.
— Он занимался дайвингом у Палм-Бич. Его доставили на берег спасатели, где местные фельдшеры оказывали ему первую помощь, — сказал представитель службы скорой помощи штата Квинсленд.
В полиции заявили, что Пуллин нырял один и без кислородной маски ради подводной охоты.
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Несколько дней назад Алекс в соцсетях делился снимками и видео с дайвинга, плавания и серфинга.
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Пуллин дважды побеждал на чемпионате мира по сноуборд-кроссу в 2011 и 2013 года. Также он был участником зимних Олимпийских игр 2010, 2014 и 2018. В 2020 году он объявил о завершении своей спортивной карьеры.
Кроме сноуборда, Пуллин увлекался музыкой и выступал с регги-группой под названием Love Charli.
Фото: Alex Chumpy Pullin