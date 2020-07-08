Дворазовий чемпіон світу зі сноуборду Алекс Пуллін загинув під час дайвінгу в рідній Австралії. Його смерть підтвердили місцеві чиновники.

32-річного Пулліна знайшов інший дайвер на узбережжі Gold Coast штату Квінсленд. Рятувальники витягнули його на берег та викликали фельдшерів. Спортсмену протягом 45 хвилин надавали допомогу, але врятувати його не вдалося.

— Він займався дайвінгом біля Палм-Біч. Його доправили на берег рятувальники, де місцеві фельдшери надавали йому першу допомогу, – сказав представник служби швидкої допомоги штату Квінсленд.

У поліції заявили, що Пуллін пірнав один та без кисневої маски заради підводного полювання.

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Кілька днів тому Алекс у соцмережах ділився знімками та відео з дайвінгу, плавання та серфінгу.

View this post on Instagram A post shared by Alex Chumpy Pullin (@alexchumpypullin) on Jun 26, 2020 at 12:16am PDT

Пуллін двічі перемагав на чемпіонаті світу зі сноуборд-кросу у 2011 та 2013 року. Також він був учасником зимових Олімпійських ігор 2010, 2014 та 2018 років. У 2020 році він оголосив про завершення своєї спортивної кар’єри.

Окрім сноуборда, Пуллін захоплювався музикою та виступав з реггі-гуртом під назвою Love Charli.

Фото: Alex Chumpy Pullin