Чилийская модель Playboy Даниэлла Чавес приобрела любительский футбольный клуб Ранкагуа Сур из родного города Ранкагуа.

Сейчас клуб 34-летней Чавес выступает в третьем дивизионе страны, но женщина надеется, что поможет ему подняться в высший дивизион.

Читайте: 22-летняя олимпийская чемпионка Дэйлман заявилась на конкурс красоты Мисс Канады

Ранее модель публично поддерживала другой клуб из Ранкагуа — О’Хиггинс, который выступает в элите.

— Я представляю спортивный клуб Ранкагуа Сур из третьего дивизиона А. Еще один вызов, но хороший, потому что это часть моего города. Мы сделаем все, что от нас зависит, — написала Чавес в Twitter.

Les presento Club deportivo Rancagua Sur. De Tercera división A. Pronto subirá al Profesionalismo! Un desafío más, pero un lindo desafío porque es un cuadro de mi Ciudad.. vamos con todo @ClubRguaSur el clásico será hermoso! pic.twitter.com/VHMzlc76Fq — Daniella Chavez (@daniellachavezc) July 21, 2020

В Ранкагуа Сур надеются, что сотрудничество с Даниэллой Чавес будет продуктивным, но добавили, что пока заключили только часть сделки.

Несмотря на неуверенность, модель уже объявила свою техническую команду в клубе, которая состоит из бывших игроков клуба О’Хиггинс.

View this post on Instagram A post shared by Daniella Chávez (@daniellachavezofficial) on Mar 11, 2019 at 6:03pm PDT

На страницу Чавес в соцсети Instagram подписано 13 млн пользователей.

Чавес и Криштиану Роналду

В 2015 году Даниэлла Чавес заявила, что имела интимные отношения с Криштиану Роналду, пока он встречался с моделью Ириной Шейк.

— Сначала Криштиану был очень застенчивым, но когда он укрепил свою уверенность, он стал совсем другим человеком, хотя немного напуганным. Я просто хотела осуществить мечту и заняться с ним сексом, — рассказала как-то Чавес.

Роналду и Шейк разошлись в конце 2015 года. Причиной расставания ряд СМИ называли антипатию модели к матери футболиста Долорес Авейру.

Фото: Daniella Chávez