PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Модель Playboy стала владелицей футбольного клуба

Чилийская модель Playboy Даниэлла Чавес приобрела любительский футбольный клуб Ранкагуа Сур из родного города Ранкагуа.

Сейчас клуб 34-летней Чавес выступает в третьем дивизионе страны, но женщина надеется, что поможет ему подняться в высший дивизион.

Читайте: 22-летняя олимпийская чемпионка Дэйлман заявилась на конкурс красоты Мисс Канады

Ранее модель публично поддерживала другой клуб из Ранкагуа — О’Хиггинс, который выступает в элите.

— Я представляю спортивный клуб Ранкагуа Сур из третьего дивизиона А. Еще один вызов, но хороший, потому что это часть моего города. Мы сделаем все, что от нас зависит, — написала Чавес в Twitter.

В Ранкагуа Сур надеются, что сотрудничество с Даниэллой Чавес будет продуктивным, но добавили, что пока заключили только часть сделки.

Несмотря на неуверенность, модель уже объявила свою техническую команду в клубе, которая состоит из бывших игроков клуба О’Хиггинс.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Daniella Chávez (@daniellachavezofficial) on

На страницу Чавес в соцсети Instagram подписано 13 млн пользователей.

Чавес и Криштиану Роналду

В 2015 году Даниэлла Чавес заявила, что имела интимные отношения с Криштиану Роналду, пока он встречался с моделью Ириной Шейк.

— Сначала Криштиану был очень застенчивым, но когда он укрепил свою уверенность, он стал совсем другим человеком, хотя немного напуганным. Я просто хотела осуществить мечту и заняться с ним сексом, — рассказала как-то Чавес.

Роналду и Шейк разошлись в конце 2015 года. Причиной расставания ряд СМИ называли антипатию модели к матери футболиста Долорес Авейру.

Фото: Daniella Chávez

Источник: The Sun

Теги: , ,
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх