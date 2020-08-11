Шахтер и Базель сойдутся на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене в рамках матча 1/4 финала Лиги Европы-2019/20.

Встреча пройдет в формате одного матча, а победитель этой пары за выход в финал поспорит с миланским Интером, который накануне одолел леверкузенский Байер. Также из-за пандемии игра пройдет без болельщиков.

Это будет четвертая очная встреча команд в истории и третья в рамках еврокубков. Стоит отметить, что предыдущие разы горняки праздновали победу во всех матчах со швейцарской командой с общим счетом забитых мячей 10:2.

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По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Луиша Каштру. На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1.88. Успех швейцарского клуба оценивают в 4.10. Ничейный исход встречи в основное время — 3.85.

Встречу в Гельзенкирхене доверили судить английской бригаде арбитров во главе с Майклом Оливером. Ему будут помогать его соотечественники Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. Четвертый арбитр матча — шотландец Уильям Коллам.

Ранее Оливер не работал на матчах горняков, но в 2014 году обслуживал игру Динамо против Стяуа на стадии группового этапа Лиги Европы (2:0).

Текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер — Базель начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 22.00.