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Факты / Спорт

ПСЖ совершил камбэк в матче с Аталантой и вышел в полуфинал ЛЧ

Аталанта и ПСЖ открыли программу 1/4 финала Лиги чемпионов. По мнению букмекеров, фаворитом игры является французский клуб.

Матч начался в 22.00 на стадионе Эштадиу да Луж, Лиссабон.

Не обошлось и без острых ситуаций — Неймар с убойной позиции не попал в ворота бергамаско.

На 27 минуте гол забил Марио Пашалич.

Алехандро Гомес подал с углового, но защитник перехватил мяч. Судья сигнализирует, что будет угловой, Аталанта подает его.

Обзор первого тайма Аталанта — ПСЖ и лучшие моменты

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Еще один угловой на 52 минуте подал Пабло Сарабия (ПСЖ), но не смог найти ни одного из своих товарищей по команде, поэтому мяч легко выбили.

В ходе матча территориальным преимуществом больше владели парижане.

На 90+1 минуте Маркиньос забил гол с точного паса Неймара, тем самым сровняв счет.

Через две минуты Максим Чупо-Мотин нанес удар с близкой дистанции и сделал счет 1:2. Килиан Мбаппе отдал голевой пас.

Победитель этого матча встретится с победителем пары РБ Лейпциг — Атлетико, который пройдет 13 августа.

Победа Шахтера

11 августа Донецкий Шахтер встречался со швейцарским Базелем в рамках матча 1/4 финала Лиги Европы-2019/20.

Матч прошел в Гельзенкирхене на стадионе Фелтинс-Арена и завершился победой украинской команды со счетом 4: 1.

Фото: Dreamstime

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