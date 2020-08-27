В Челси вспышка Covid-19 за две недели до старта АПЛ — Daily Mail

Шесть футболистов лондонского Челси сдали положительные тесты на коронавирус, а еще двое игроков находятся в карантине после того, как всю команду проверили на Covid-19 после возвращения с летних каникул.

Таким образом, во время предсезонного сбора команды Фрэнк Лэмпард не досчитается восьми футболистов, находящихся на самоизоляции.

Аристократы подтвердили, что в нескольких футболистов положительный результат на Covid-19, и они находятся на карантине, чтобы ограничить угрозу дальнейшего распространения инфекции в команде Лэмпарда.

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Издание Daily Mail утверждает, что на самоизоляции находятся Мейсон Маунт, Тэмми Абрахам, Кристиан Пулишич и Фикайо Томори. Эта четверка провела отпуск на греческом острове Миконос в прошлый уик-энд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tammy Abraham (@tammyabraham1) 10 Авг 2020 в 10:45 PDT

Также на самоизоляции находятся Миши Батшуайи, Эмерсон, Жоржиньо и Росс Баркли. Остальные футболисты участвуют в предсезонных сборах на тренировочной базе в Кобхэме.

Кто именно из футболистов сдал положительный тест пока неизвестно.

Старт сезона 2020/21 в английской Премьер-лиге запланирован на 12 сентября.