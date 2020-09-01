Сборная Украины примет сборную Швейцарии в рамках первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 в Лиге А четвертой группы. Встреча состоится в четверг, 3 сентября, в Киеве на Арене Львов. Начало в 21.45 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу Украины принимают ставки с коэффициентом 2.50. Успех швейцарской команды оценивают в 3.00. Ничейный исход встречи в основное время — 3.10.

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На то, что сине-желтые первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.79, а на подопечных Владимира Петковича — 1.96.

Матч доверили судить шведской бригаде арбитров во главе с рефери Андреасом Экбергом. Ему будут ассистировать его соотечественники: Мехмет Кулум и Стефан Халльберг.

Обязанности четвертого рефери будет исполнять Каспар Сьйоберг.

Этот матч станет первым для сине-желтых в текущем году и первым в элитном дивизионе Лиги наций. Для команд это будет третья очная встреча в истории. Впервые они встретились в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2006. Тогда основное и дополнительное время команды завершили ничьей 0:0, а в серии послематчевых пенальти точнее были сине-желтые 3:0.

Второй раз команды встречались в 2010 году в товарищеском матче в Женеве, который тоже завершился ничьей 2:2.

Фото: УАФ