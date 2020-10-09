Ровно 21 год назад сборная Украины расписала ничью с командой России в Москве на стадионе Лужники в рамках отбора на Евро-2000. Тогда молодой Андрей Шевченко на предпоследней минуте не пустил россиян на чемпионат Европы.

В 1999 году в столице России уже вполне веяло тотальной антиукраинской истерией и безоговорочной уверенностью в том, что российская сборная раскатайте на поле команду Йожефа Сабо.

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Издание Советский спорт в день матча даже вышло с заголовком материала на первой полосе — Бей хохлов, спасай Россию.

Ажиотаж перед игрой был бешеным — билеты на игру разошлись задолго до дня ее проведения. Из рук перекупщики за наиболее фешенебельные места просили аж $600. Украинским болельщикам на арене выделили 7 тыс. зрительских мест.

В итоге, на переполненных под завязку Лужниках, а это 84 тыс. зрителей, россияне вели в счете до 87-й минуты. От выхода на Евро-2000 команду Олега Романцева отделяли несколько минут и финальный свисток арбитра. Впрочем, удар Андрея Шевченко со штрафного в ворота Александра Филимонова накрыл арену мертвой тишиной и отчаянием.

Ничья позволила Украине (20) занять второе место в своей группе, пропустив вперед Францию ​​(21), и выйти в плей-офф. Но в решающих матчах сине-желтые уступили по сумме двух матчей сборной Словении (1:2, 1:1).

По версии издания Goal.com гол Шевченко в ворота Филимонова вошел в топ-7 самых голов в его карьере.