Украина — Испания — 1:0

Украина: Бущан, Соболь, Миколенко, Забарный, Караваев, Шапаренко, Макаренко, Сидорчук (Коваленко, 60), Зубков (Цыганков, 65), Яремчук, Ярмоленко.

Испания: Де Хеа, Навас, Рамос, Торрес, Родригес, Мерино (Себальос, 46), Родри, Каналес (Ольмо, 73), Родриго (Оярсабаль, 58), Фати (Ферран Торрес, 58), Траоре.

Голы: Цыганков, 77

Сборная Украины принимала команду Испании в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА в элитном дивизионе. Встреча прошла в Киеве на стадионе НСК Олимпийский и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

В отличие от игры со сборной Германии матч с испанцами вживую смогли увидеть лишь половина болельщиков из 30% предварительно разрешенных. О соответствующем решении стало известно за несколько часов до стартового свистка после срочного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Киеве. Это изрядно возмутило фанатов, которые прибыли на игру в столицу из других городов.

На этот раз гимн сборной Украины перед матчем доверили исполнить пианисту-виртуозу Евгению Хмаре, которому под аккомпанемент подпевал несколькотысячный НСК.

Подопечные Луиса Энрике завладели инициативой буквально с первых минут встречи — все, что оставалось для украинского — это защищаться.

На 11-й минуте встречи Григорий Бущан сделал невероятный сейв после удара Родриго, который бил под перекладину. Через три минуты украинский голкипер вновь продемонстрировал мастерство у своих ворот, парируя удар Ансу Фати.

Впоследствии Фурия Роха заработала перспективный штрафной, который взялся исполнять капитан испанцев Серхио Рамос. Однако, мощный удар защитника мадридского Реала потянул Бущан.

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Первый угловой украинцы заработали только в середине первого тайма, когда Зубкову удалось прорваться в штрафную испанцев. Подопечные Шевченко быстро его разыграли возле углового флажка, но испанцы после навеса вынесли мяч подальше от своих ворот.

На 36-й минуте Зубков накрутил в штрафной Наваса и мог забивать, но упал. Сначала показалось, что испанец зацепил Александра, но арбитр был другого мнения.

Перед уходом на перерыв Ярмоленко запустил в прорыв Яремчука, который простреливая попал в Рамоса.

В начале второго тайма сине-желтые упустили идеальный момент — Ярмоленко протянул мяч, отдал на Сидорчука, который прокинул его мимо защитника на Зубкова, а Александр не смог попасть нормально по круглому с нескольких метров и мяч прошел в сантиметрах от правой штанги ворот Де Хеа.

Впоследствии хороший шанс для взятия ворот получил Родри, но мяч после его удара попал в левую штангу и покину пределы поля.

Бущан выбил мяч на Караваева, который быстро отдал в центр на Ярмоленко, а Андрей выдал пас на ход свеженькому Виктору Цыганкову, который мощно пробил в сетку ворот голкипера Манчестер Юнайтед Давида Де Хеа.

После пропущенного мяча испанцы пришвартовались на половине поля украинской команды, устроив огромный штурм на ворота Бущана. К мячу прикладывались Ольмо, Траоре, Рамос, но подопечные Шевченко выстояли.

После четвертого тура группового этапа Лиги наций сборная Украины занимает третье место в четвертой группе имея в активе шесть пунктов.