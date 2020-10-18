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Ломаченко — Лопес: онлайн-трансляция поединка за титул абсолютного чемпиона

Ломаченко — Лопес: онлайн-трансляция поединка за титул абсолютного чемпиона

Смотрите онлайн-трансляцию боя Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе на Фактах ICTV.

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Трансляция завершена
08:51 - 18 октября

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07:55 - 18 октября
Результаты боя

Судьи отдали победу и титул абсолютного чемпиона по боксу в легком весе американцу Тео Лопесу.

Таким образом три чемпионских титула Василия Ломаченко переходят к Лопесу.

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07:44 - 18 октября
Раунд 12

На протяжении раунда Василий перешел к активным атакам, Тео не закрывался.

В финале бойцы встретились головами. У Лопеса рассечение брови и рефери пришлось приостановить бой. 

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07:41 - 18 октября
Раунд 11

В предпоследнем раунде Ломаченко начал показывать свою фирменную скорость, за которой Лопесу тяжело было уследить. 

Украинец несколько раз пробил по американцу. Тео пребывал больше в защите. 

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07:36 - 18 октября
Раунд 10

На 10 раунде Лопес пропустил несколько ударов в голову от Василия. 

Однако Тео смог нанести сильных удар по корпусу Василия. 

На финальной минуте раунда Лопес отметился запрещенным ударом ниже пояса по Ломаченко. 

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07:32 - 18 октября
Раунд 9

Девятый раунд за украинцем. Вначале боксеры обменялись ударами. Василию удалось пробить в голову Тео. 

На последних секундах  Ломаченко смог пробить корпус Лопеса. 

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07:29 - 18 октября
Раунд 8

В восьмом раунде бойцы столкнулись головами и рефери приостановил бой. Хотя Ломаченко хорошо пробил по Тео, поэтому американцу пришлось вязать его руки в клинче. 

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07:24 - 18 октября
Раунд 7

Чтобы не называть бой скучным, как это делают в Twitter, скажем, что пока он равномерный. 

Лопес активно пытается пробить корпус Ломаченко. Украинский боксер пока не спешит действовать активно. 

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07:21 - 18 октября
Раунд 6

Экватор на ринге, лидера боя пока нет. Ломаченко держит защиту, а Лопес делает много попыток, но удары либо приходятся на защиту, либо совсем мимо пролетают.

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07:16 - 18 октября
Раунд 5

Пятый раунд не пестрил разнообразием. Лопес все так же пытался пробить защиту Ломаченко, а украинец держал оборону.

Однако редкие удары Василия, более точные, чем у Тео.

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