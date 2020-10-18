Ломаченко — Лопес: онлайн-трансляция поединка за титул абсолютного чемпиона
Смотрите онлайн-трансляцию боя Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе на Фактах ICTV.
Судьи отдали победу и титул абсолютного чемпиона по боксу в легком весе американцу Тео Лопесу.
Таким образом три чемпионских титула Василия Ломаченко переходят к Лопесу.
На протяжении раунда Василий перешел к активным атакам, Тео не закрывался.
В финале бойцы встретились головами. У Лопеса рассечение брови и рефери пришлось приостановить бой.
В предпоследнем раунде Ломаченко начал показывать свою фирменную скорость, за которой Лопесу тяжело было уследить.
Украинец несколько раз пробил по американцу. Тео пребывал больше в защите.
На 10 раунде Лопес пропустил несколько ударов в голову от Василия.
Однако Тео смог нанести сильных удар по корпусу Василия.
На финальной минуте раунда Лопес отметился запрещенным ударом ниже пояса по Ломаченко.
Девятый раунд за украинцем. Вначале боксеры обменялись ударами. Василию удалось пробить в голову Тео.
На последних секундах Ломаченко смог пробить корпус Лопеса.
В восьмом раунде бойцы столкнулись головами и рефери приостановил бой. Хотя Ломаченко хорошо пробил по Тео, поэтому американцу пришлось вязать его руки в клинче.
Чтобы не называть бой скучным, как это делают в Twitter, скажем, что пока он равномерный.
Лопес активно пытается пробить корпус Ломаченко. Украинский боксер пока не спешит действовать активно.
Экватор на ринге, лидера боя пока нет. Ломаченко держит защиту, а Лопес делает много попыток, но удары либо приходятся на защиту, либо совсем мимо пролетают.
Пятый раунд не пестрил разнообразием. Лопес все так же пытался пробить защиту Ломаченко, а украинец держал оборону.
Однако редкие удары Василия, более точные, чем у Тео.