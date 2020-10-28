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Где смотреть Ференцварош — Динамо в Лиге чемпионов

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2002/21 венгерский Ференцварош будет принимать киевское Динамо. Встреча состоится 28 октября в Будапеште на стадионе Групама Арена.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2, на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1). Также игру можно будет посмотреть на российском телеканале Матч! Футбол 3.

Читайте: Ференцварош — Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Это будет вторая встреча команд в истории. До этого команды встречались в далеком 1975 году в финале Кубка обладателей кубков УЕФА. Игра в Базеле на Санкт-Якоб завершилась победой бело-синих со счетом 3:0.

В другом матче квартета G туринский Ювентус примет на Ювентус Стэдиум каталонскую Барселону. Игра начнется в 22.00.

Фото: FC Dynamo Kyiv

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