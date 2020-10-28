Луганская Заря в четверг, 29 октября, проведет матч в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы сезона-2020/21, в котором подопечные Виктора Скрипника на стадионе Славутич Арена в Запорожье сыграют против португальской Браги. Начало матча в 19.55.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Карлуша Карвальяра. На победу Браги принимают ставки с коэффициентом 1.79. Успех украинского клуба оценивают в 4.50. Ничейный результат встречи — 3.95.

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На то, что оруженосцы первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.52, а на подопечных Виктора Скрипника — 2.55.

Матч доверили судить грузинской бригаде арбитров во главе с рефери Георгием Круашвили. Ему будут ассистировать соотечественники: Леван Варамишвили и Заза Пипия. Обязанности четвертого рефери исполнит Георгий Вадачкория.

Это будет третья встреча команд в истории. Впервые они встретились в очном противостоянии в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы сезона-2018/19. В обоих матчах команды расписали ничью (1:1, 2:2), но благодаря большему количеству голов забитых на выезде в следующий раунд тогда пробилась Заря.

В другом матче квартета G греческий АЕК примет на Спирос Луис в Афинах английский Лестер. Игра начнется в 19.55.

Фото: FC Zorya Luhansk