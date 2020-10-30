Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после второго тура еврокубков

После матчей второго тура группового этапа еврокубков Украина потеряла одну позицию, опустившись на двенадцатого место. Нашу ассоциацию обогнала Шотландия.

Второй тур Лиги чемпионов принес Украине две ничьи — Шахтер разошелся нулями с Интером, а Динамо расписало боевую ничью с Ференцварошем — 2:2. В Лиге Европы единственная украинская команда луганская Заря уступила дома Браге — 0:2.

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За ничью украинские команды заработали по 0,200 балла (набранное очко делится на пять клубов, которые стартовали — Ред.). Этим воспользовалась Шотландия: Селтик сыграл вничью с французским Лиллем (2:2), а Рейнджерс обыграл польский Лех (1:0). Очки у шотландцев делятся на четыре команды.

Суммарный коэффициент Шотландии (30,125) позволил ей обойти Украину (29,900) и подняться на одиннадцатую позицию.

Оторвалась в таблице и Австрия: победы ЛАСКа над Лудогорцем и Вольфсберга над Фейеноордом, а поражение потерпел лишь Рапид от норвежского Молде. Австрия увеличила отрыв от Украины до 2.725 балла.

В Турции в еврокубковой борьбе остались Башакшехир и Сивасспор, которые не набрали очков.

Украине важно вернуться на 11-ю строчку рейтинга в пятилетнем рейтинге, ведь при определенных условиях эта позиция дает прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.

Фото: FC Dynamo Kyiv