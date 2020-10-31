31 октября на SSE Arena Wembley в Лондоне состоится вечер бокса, в главном бою которого сойдутся украинец Александр Усик и британец Дерек Чисора.

Победитель этого боя получит шанс встретиться с чемпионом мира по версии WBO Энтони Джошуа.

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По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является украинский боксер. Ставки на победу Усика принимают с коэффициентом 1.12. Тогда как успех британца Чисоры оценивается котировкам 5.50. На ничью дают — 25.0.

Для Усика это будет второй бой в супертяжелом весе. В дебютном поединке в хэвивейте украинец одолел 38-летнего американца Чазз Уизерспуна. В активе Усика 17 побед, а нанести первое поражение Александру в карьере попытается Чисора.

С 2007 года Дерек провел 41 поединок в профи, в которых одержал 32 победы. Британец проигрывал Виталию Кличко, Тайсону Фьюри, Диллиану Уайту и Дэвиду Хэю.

Начало боксерского вечера в 20.00 по киевскому времени. Главный бой Усик — Чисора состоится не раньше 23.00.