PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт
Усик — Чисора: онлайн-трансляция боя

Усик — Чисора: онлайн-трансляция боя

31 октября на SSE Arena Wembley в Лондоне состоится вечер бокса, в главном бою которого сойдутся украинец Александр Усик и британец Дерек Чисора.

Победитель этого боя получит шанс встретиться с чемпионом мира по версии WBO Энтони Джошуа.

Читайте: Где смотреть бой Усик — Чисора

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является украинский боксер. Ставки на победу Усика принимают с коэффициентом 1.12. Тогда как успех британца Чисоры оценивается котировкам 5.50. На ничью дают — 25.0.

Для Усика это будет второй бой в супертяжелом весе. В дебютном поединке в хэвивейте украинец одолел 38-летнего американца Чазз Уизерспуна. В активе Усика 17 побед, а нанести первое поражение Александру в карьере попытается Чисора.

С 2007 года Дерек провел 41 поединок в профи, в которых одержал 32 победы. Британец проигрывал Виталию Кличко, Тайсону Фьюри, Диллиану Уайту и Дэвиду Хэю.

Начало боксерского вечера в 20.00 по киевскому времени. Главный бой Усик — Чисора состоится не раньше 23.00.

С начала С конца
Прямая трансляция
<1>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка