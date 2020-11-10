Итальянский порноактер и режиссер фильмов для взрослых Рокко Сиффреди посмотрел интимное видео с участием капитана сборной России и питерского Зенита Артема Дзюбы, которое слили в сеть, и пригласил футболиста в свою команду.

— Я бы хотел, чтобы ты присоединился к моей команде. Замечательные навыки! Если тебе когда-нибудь понадобится помощь в этом лицемерном мире, ты всегда можешь на меня рассчитывать. И иди к черту Пьер Вудман! (французский режиссер фильмов для взрослых, — Ред.) Он мой!, — написал 56-летний Сиффреди, выложив скриншот с видео Дзюбы.

ПОШЛА ЖАРА Звезда мирового порно, актер и продюсер Рокко Сифреди пригласил Артема Дзюбу сниматься в фильмах для взрослых. Дзюба — звезда Pornhub?https://t.co/2k11MxGuFY pic.twitter.com/6ExQt2V62W — (@kaR1Oka27) November 10, 2020

На интимном видео, которое появилось в сети в прошлый уикенд, 32-летний Дзюба занимается рукоблудием.

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Сам Дзюба позже заявил, что ожидал подобного развития событий, ведь несколько недель назад его телефон сломали. Футболист обратился к болельщикам, заявив, что “все люди грешны”.

После инцидента с порнороликом тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов принял решение отстранить Дзюбу от ближайшего сбора национальной команды. В ноябре российская сборная сыграет товарищеский матч с Молдовой (12 ноября) и проведет два матча в Лиге наций: на выезде против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).

Наставник питерского Зенита Сергей Семак на фоне скандала лишил Дзюбу капитанской повязки, а команду на поле в игре против Краснодара в РПЛ выводил хорват Деян Ловрен.

Фото: Rocco Siffredi, Dreamstime