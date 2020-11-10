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Факти / Спорт

Порнозірка запросив капітана збірної Росії Дзюбу у свою команду

Італійський порноактор та режисер фільмів для дорослих Рокко Сіффреді подивився інтимне відео за участю капітана збірної Росії та пітерського Зеніта Артема Дзюби, яке злили у мережу, та запросив футболіста у свою команду.

— Я б хотів, щоб ти приєднався до моєї команди. Чудові навички! Якщо тобі коли-небудь знадобиться допомога у цьому лицемірному світі, ти завжди можеш на мене розраховувати. І йди до дідька П’єре Вудмане! (французький режисер фільмів для дорослих, — Ред.) Він мій!, – написав 56-річний Сіффреді, виклавши скріншот із відео Дзюби.

На інтимному відео, яке з’явилося у мережі минулого вікенду, 32-річний Дзюба займається рукоблудством.

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Сам Дзюба пізніше заявив, що чекав на подібний розвиток подій, адже кілька тижнів тому його телефон зламали. Футболіст звернувся до вболівальників, заявивши, що “всі люди грішні”.

Після інциденту з порнороликом тренер збірної Росії з футболу Станіслав Черчесов ухвалив рішення відсторонити Дзюбу від найближчого збору національної команди. У листопаді російська збірна зіграє товариський матч із Молдовою (12 листопада) та проведе два матчі у Лізі націй: на виїзді проти Туреччини (15 листопада) та Сербії (18 листопада).

Наставник пітерського Зеніта Сергій Семак на тлі скандалу позбавив Дзюбу капітанської пов’язки, а команду на поле у грі проти Краснодару в РПЛ виводив хорват Деян Ловрен.

Фото: Rocco Siffredi, Dreamstime

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