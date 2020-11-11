Сборная Польши примет национальную команду Украины в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 11 ноября на Силезском стадионе, что находится между городами Хожув и Катовице.

Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина и Футбол 1. Также игру будут транслировать на российском канале Матч! Футбол 2.

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В повторе игру можно будет посмотреть 12 ноября в 2.00 и 14.40 на канале Футбол 2, а также в 10.20 на Футбол 1.

Это будет восьмая игра команд в истории. Последний раз они встречались на стадии группового этапа Евро-2016. Тогда минимальную победу со счетом 1:0 праздновала польская сборная.

В семи очных встречах дважды победу одержала Польша, а трижды фортуна была на стороне сине-желтых. Еще дважды команды разошлись ничьей.

После матча против Польши на украинцев ждут две выездные игры в Лиге наций против Германии и Швейцарии. А вот Польша сначала на выезде сыграет с Италией, а потом дома примет Нидерланды.