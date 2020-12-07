Динамо Киев во вторник, 8 декабря, проведет матч в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов-2020/21, в котором подопечные Мирчи Луческу на стадионе НСК Олимпийский в Киеве сыграют против Ференцвароша. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Мирчи Луческу. На победу Динамо принимают ставки с коэффициентом 1.83. Успех венгерского клуба оценивают в 4.30. Ничейный результат встречи — 3.85.

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На то, что бело-синие первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.53, а на подопечных Сергея Реброва — 2.48.

Матч доверили судить шведской бригаде арбитров во главе с рефери Андреасом Экбергом. Ему будут ассистировать соотечественники: Мехмет Кулум и Стефан Халльберг. Обязанности четвертого рефери исполнит Кристоффер Карлссон. Арбитры VAR из Германии: Кристиан Дингерт и Даниель Зиберт.

Это будет третья встреча команд в истории. Последний раз они встречались в Будапеште во втором туре Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21 и разошлись ничьей со счетом 2:2.

В другом матче лидер квартета G каталонская Барселона примет дома туринский Ювентус. Встреча состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу и начнется в 22.00 по киевскому времени.

Фото: FC Dynamo Kyiv