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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Результаты жеребьевки отбора на ЧМ-2022: составы всех групп

В швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка европейского квалификационного отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года, который пройдет с 21 ноября до 18 декабря в Катаре.

На посев команд при жеребьевке отбора на ЧМ повлиял рейтинг ФИФА. Украина попала во вторую корзину, но при никаких условиях не смогла бы встретиться с командой России, которая в третьем, ведь организация продолжает разводить национальные сборные обеих стран.

Читайте: ФИФА опубликовала календарь матчей ЧМ-2022 в Катаре

Также не могли между собой встретиться следующие команды: Азербайджан и Армения, Гибралтар и Испания, Косово и Сербия, Косово и Россия, Косово и Босния и Герцеговина.

По итогам жеребьевки Украина в отборе сыграет в группе D, где ее соперниками станут команды Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, Казахстана.

Результаты жеребьевки группового этапа Евро-2020:

Группа А

  • Португалия
  • Сербия
  • Ирландия
  • Люксембург
  • Азербайджан

Группа В

  • Испания
  • Швеция
  • Греция
  • Грузия
  • Косово
Группа С

  • Италия
  • Швейцария
  • Северная Ирландия
  • Болгария
  • Литва

Группа D

  • Франция
  • Украина
  • Финляндия
  • Босния и Герцеговина
  • Казахстан
Группа E

  • Бельгия
  • Уэльс
  • Чехия
  • Беларусь
  • Эстония

Группа F

  • Дания
  • Австрия
  • Шотландия
  • Израиль
  • Фарерские о-ва
  • Молдова

Группа G

  • Нидерланды
  • Турция
  • Норвегия
  • Черногория
  • Латвия
  • Гибралтар

Группа H

  • Хорватия
  • Словакия
  • Россия
  • Словения
  • Кипр
  • Мальта

Группа I

  • Англия
  • Польша
  • Венгрия
  • Албания
  • Андорра
  • Сан-Марино

Группа J

  • Германия
  • Румыния
  • Исландия
  • Северная Македония
  • Армения
  • Лихтенштейн

Первый тур европейского отбора к ЧМ пройдет 24 и 25 марта 2021 года, а заключительный десятый — 14-16 ноября 2021 года.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир впервые в истории состоится зимой, а не летом. Катар также станет первой в истории арабской страной, которая примет Мундиаль. В турнире примут участие 32 национальные команды.

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