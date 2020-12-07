В швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка европейского квалификационного отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года, который пройдет с 21 ноября до 18 декабря в Катаре.
На посев команд при жеребьевке отбора на ЧМ повлиял рейтинг ФИФА. Украина попала во вторую корзину, но при никаких условиях не смогла бы встретиться с командой России, которая в третьем, ведь организация продолжает разводить национальные сборные обеих стран.
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Также не могли между собой встретиться следующие команды: Азербайджан и Армения, Гибралтар и Испания, Косово и Сербия, Косово и Россия, Косово и Босния и Герцеговина.
По итогам жеребьевки Украина в отборе сыграет в группе D, где ее соперниками станут команды Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, Казахстана.
Результаты жеребьевки группового этапа Евро-2020:
|Группа А
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Группа В
|Группа С
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Группа D
|Группа E
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Группа F
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Группа G
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Группа H
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Группа I
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Группа J
Первый тур европейского отбора к ЧМ пройдет 24 и 25 марта 2021 года, а заключительный десятый — 14-16 ноября 2021 года.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир впервые в истории состоится зимой, а не летом. Катар также станет первой в истории арабской страной, которая примет Мундиаль. В турнире примут участие 32 национальные команды.