Календарь матчей ЧМ-2022 в Катаре

Международная федерация футбола утвердила календарь чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре. Турнир запланирован на период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Матч открытия должен состояться 21 ноября в городе Эль-Хаур на арене Аль Бейт. В этом матче точно будет играть сборная Катара, как хозяин турнира. Все матчи группового этапа продлятся до 2 декабря, а стадия плей-офф с 1/8 финала стартует 3 декабря. Финал запланирован на 18 декабря в городе Лусаил на стадионе, который вмещает 80 тыс. болельщиков.

В ФИФА решили опубликовать календарь будущего Мундиаля ровно через два года со дня финала ЧМ-2018 в России, когда победу одержала сборная Франции.

Также известно, что стартовое время начала матчей группового этапа будет следующим: 13.00, 16.00, 19.00 и 22.00 (смещение по времени GMT+3). Стартовый свисток в финальной встречи и матче за третье место прозвучит в 18.00.

Будущий Мундиаль будет иметь достаточно компактный характер, ведь командам не придется перемещаться между городами самолетами. Это также позволит оптимизировать конкретные требования к матчам в пользу болельщиков, сборных и СМИ.

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Все желающие смогут начать бронировать билеты в конце 2020 года. Продажа билетов будет осуществляться исключительно через FIFA.com/tickets, где также будет размещаться информация о категории билетов и ценах.

Более подробная информация по турниру и обновления календаря будет доступна ближе к старту турнира на официальном сайте ФИФА.

Фото: FIFA