Чемпионат мира-2022: когда состоится жеребьевка европейского отбора

Жеребьевка европейской квалификации на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре пройдет в швейцарском Цюрихе 7 декабря.

Церемонию проведут в онлайн-формате без присутствия представителей членов национальных ассоциаций.

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Среди европейских сборных на Мундиаль разыграют тринадцать путевок.

Формат отбора для Европы

55 европейских сборных распределят на шесть корзин, которые впоследствии сформируют десять групп, они будут состоять из шести и пяти участников.

Прямую путевку на турнир получат победители каждой из десяти групп. Еще десять команд, занявшие вторые строчки в группах, а также финалисты Лиги наций УЕФА разыграют три пропуска через плей-офф.

Календарь отборочного турнира

1 тур. 24 — 25 марта 2021 года;

2 тур. 27 — 28 марта 2021 года;

3 тур. 30 — 31 марта 2021 года;

4 тур. 1 — 2 сентября 2021 года;

5 тур. 4 — 5 сентября 2021 года;

6 тур. 7 — 8 сентября 2021 года;

7 тур. 8 — 9 октября 2021 года;

8 тур. 11 — 12 октября 2021 года;

9 тур. 11 — 13 ноября 2021 года;

10 тур. 14 — 16 ноября 2021 года.

Чемпионат мира в Катаре запланирован с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Финал турнира должен состояться в Луисаили на Национальном стадионе вместимостью 86 тыс. Зрительских мест.