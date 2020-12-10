Жеребьевка Лиги Европы: когда состоится и какой посев у Динамо и Шахтера

Донецкий Шахтер и киевское Динамо финишировали на третьих строчках в своих квартетах в Лиге чемпионов и вышли в 1/16 финала Лиги Европы.

Во время жеребьевки горняки будут сеяными, а бело-синие — несеянными.

Дело в том, что Шахтер набрал больше очков (8) на групповом этапе ЛЧ, чем Динамо (4). А по регламенту турнира во время жеребьевки сеяными становятся 12 победителей своих групп в Лиге Европы и четыре лучшие команды Лиги чемпионов среди занявших третьи места.

12 клубов, занявшие вторые места в своих группах ЛЕ будут несеянными, где к ним присоединят четыре команды из ЛЧ, которые на групповом этапе набрали наименьшее количество очков и завершили групповой этап третьими в своих группах.

Когда состоится жеребьевка Лиги Европы?

Процедура жеребьевки Лиги Европы состоится 14 декабря в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА.

Матчи 1/16 финала турнира запланированы на 18 и 25 февраля. Сеяные команды ответный матч проведут на своем поле.

Возможные соперники Динамо и Шахтера

Среди потенциальных соперников горняков такие команды как: Црвена Звезда (Сербия), Олимпиакос (Греция) и РБ Зальцбург (Австрия). Также Шахтер не сможет встретиться на этой стадии с киевским Динамо и российским Краснодаром.

Динамо может встретиться с Вильярреалом (Испания), Динамо Загреб (Хорватия), Арсеналом (Англия), Ромой (Италия), Хоффенхаймом (Германия), Манчестер Юнайтед (Англия), Аяксом (Нидерланды) и Брюгге (Бельгия).

Остальные потенциальные соперники украинских клубов определятся после заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

Также на стадии 1/16 финала во время жеребьевки разводят команды, которые играли в одной группе на предварительном этапе.