ФИФА назвала тройку претендентов на звание лучшего футболиста 2020 года

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала финальные тройки претендентов на награду лучшего футболиста и футболистки 2020 года.
Также названы претенденты на победу в следующих номинациях: лучший тренер, а также лучший голкипер в мужском и женском футболе.
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Имена претендентов объявили онлайн бывшая английская футболистка Хоуп Пауэлл, олимпийская чемпионка по футболу Кристи Пирс, чемпион мира 2002 года Жилберту Силва и бывший аргентинский футболист Пабло Аймар.
Все претенденты на премию The Best от ФИФА
Лучшая футболистка
- Люси Бронз (Олимпик Лион/Манчестер Сити, Англия)
- Пернилле Хардер (Вольфсбург/Челси, Дания)
- Венди Ренар (Олимпик Лион, Франция)
Лучший футболист
- Криштиану Роналду (Ювентус, Португалия)
- Роберт Левандовски (Бавария, Польша)
- Лионель Месси (Барселона, Аргентина)
Лучший голкипер (женщины)
- Сара Буадди (Олимпик Лион, Франция)
- Кристиана Эндлер (ПСЖ, Чили)
- Алисса Негер (Чикаго Ред Старс, США)
Лучший голкипер (мужчины)
- Алиссон Бекер (Ливерпуль, Бразилия)
- Мануэль Нойер (Бавария, Германия)
- Ян Облак (Атлетико Мадрид, Словения)
Лучший тренер в женском футболе
- Жан-Люк Вассер (Олимпик Лион, Франция)
- Сарина Вигман (сборная Нидерландов, Нидерланды)
- Эмма Хейс (Челси, Англия)
Лучший тренер в мужском футболе
- Марсело Бьелса (Лидс Юнайтед, Аргентина)
- Ханс-Дитер Флик (Бавария, Германия)
- Юрген Клопп (Ливерпуль, Германия)
Победителей наград FIFA The Best назовут во время онлайн-церемонии, которая состоится 17 декабря 2020 года.
С полным списком номинантов, которые претендовали на награды от ФИФА по итогам года, можно ознакомиться здесь.