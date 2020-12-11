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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

ФИФА назвала тройку претендентов на звание лучшего футболиста 2020 года

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала финальные тройки претендентов на награду лучшего футболиста и футболистки 2020 года.

Также названы претенденты на победу в следующих номинациях: лучший тренер, а также лучший голкипер в мужском и женском футболе.

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Имена претендентов объявили онлайн бывшая английская футболистка Хоуп Пауэлл, олимпийская чемпионка по футболу Кристи Пирс, чемпион мира 2002 года Жилберту Силва и бывший аргентинский футболист Пабло Аймар.

Все претенденты на премию The Best от ФИФА

Лучшая футболистка

  • Люси Бронз (Олимпик Лион/Манчестер Сити, Англия)
  • Пернилле Хардер (Вольфсбург/Челси, Дания)
  • Венди Ренар (Олимпик Лион, Франция)

Лучший футболист

  • Криштиану Роналду (Ювентус, Португалия)
  • Роберт Левандовски (Бавария, Польша)
  • Лионель Месси (Барселона, Аргентина)

Лучший голкипер (женщины)

  • Сара Буадди (Олимпик Лион, Франция)
  • Кристиана Эндлер (ПСЖ, Чили)
  • Алисса Негер (Чикаго Ред Старс, США)

Лучший голкипер (мужчины)

  • Алиссон Бекер (Ливерпуль, Бразилия)
  • Мануэль Нойер (Бавария, Германия)
  • Ян Облак (Атлетико Мадрид, Словения)

Лучший тренер в женском футболе

  • Жан-Люк Вассер (Олимпик Лион, Франция)
  • Сарина Вигман (сборная Нидерландов, Нидерланды)
  • Эмма Хейс (Челси, Англия)

Лучший тренер в мужском футболе

  • Марсело Бьелса (Лидс Юнайтед, Аргентина)
  • Ханс-Дитер Флик (Бавария, Германия)
  • Юрген Клопп (Ливерпуль, Германия)

Победителей наград FIFA The Best назовут во время онлайн-церемонии, которая состоится 17 декабря 2020 года.

С полным списком номинантов, которые претендовали на награды от ФИФА по итогам года, можно ознакомиться здесь.

Источник: FIFA

Фото: Getty Images

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