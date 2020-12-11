ФИФА назвала тройку претендентов на звание лучшего футболиста 2020 года

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала финальные тройки претендентов на награду лучшего футболиста и футболистки 2020 года.

Также названы претенденты на победу в следующих номинациях: лучший тренер, а также лучший голкипер в мужском и женском футболе.

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Имена претендентов объявили онлайн бывшая английская футболистка Хоуп Пауэлл, олимпийская чемпионка по футболу Кристи Пирс, чемпион мира 2002 года Жилберту Силва и бывший аргентинский футболист Пабло Аймар.

Все претенденты на премию The Best от ФИФА

Лучшая футболистка

Люси Бронз (Олимпик Лион/Манчестер Сити, Англия)

Пернилле Хардер (Вольфсбург/Челси, Дания)

Венди Ренар (Олимпик Лион, Франция)

Лучший футболист

Криштиану Роналду (Ювентус, Португалия)

Роберт Левандовски (Бавария, Польша)

Лионель Месси (Барселона, Аргентина)

Лучший голкипер (женщины)

Сара Буадди (Олимпик Лион, Франция)

Кристиана Эндлер (ПСЖ, Чили)

Алисса Негер (Чикаго Ред Старс, США)

Лучший голкипер (мужчины)

Алиссон Бекер (Ливерпуль, Бразилия)

Мануэль Нойер (Бавария, Германия)

Ян Облак (Атлетико Мадрид, Словения)

Лучший тренер в женском футболе

Жан-Люк Вассер (Олимпик Лион, Франция)

Сарина Вигман (сборная Нидерландов, Нидерланды)

Эмма Хейс (Челси, Англия)

Лучший тренер в мужском футболе

Марсело Бьелса (Лидс Юнайтед, Аргентина)

Ханс-Дитер Флик (Бавария, Германия)

Юрген Клопп (Ливерпуль, Германия)

Победителей наград FIFA The Best назовут во время онлайн-церемонии, которая состоится 17 декабря 2020 года.

С полным списком номинантов, которые претендовали на награды от ФИФА по итогам года, можно ознакомиться здесь.