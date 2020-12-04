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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Ливерпуль и Бавария доминируют: ESPN назвал лучших футболистов 2020 года

Спортивное издание ESPN опубликовало свой ежегодный рейтинг 90 лучших футболистов мира и десяти футбольных специалистов. Всего были выбраны лучшие исполнители на девяти позициях на поле.

Больше своих игроков в сотню лучших по версии ESPN делегировали: действующий победитель Лиги чемпионов мюнхенская Бавария и английский Ливерпуль, который завоевал первый за 30 лет титул АПЛ. Именно их игроки разделили почти все первые места, за исключением двух позиций — атакующего полузащитника и форварда.

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В издании отмечают, что почти половина нынешних претендентов (47 из 100, — Ред.) не были включены в прошлогоднюю версию лучших от ESPN — это либо новые имена, или они просто не зарекомендовали себя так хорошо ранее.

Лучшие вратари:

  • Мануэль Нойер (Бавария)
  • Алиссон (Ливерпуль)
  • Ян Облак (Атлетико)

Лучшие праве защитники:

  • Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)
  • Ашраф Хакими (Интер)
  • Бенжамен Павар (Бавария)

Лучшие центральные защитники:

  • Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
  • Серхио Рамос (Реал)
  • Давид Алаба (Бавария)

Лучшие левые защитники:

  • Эндрю Робертсон (Ливерпуль)
  • Альфонсо Дэвис (Бавария)
  • Жорди Альба (Барселона)

Лучшие центральные полузащитники:

  • Йозуа Киммих (Бавария)
  • Тьяго Алькантара (Ливерпуль)
  • Тони Кроос (Реал)

Лучшие атакующие полузащитники:

  • Кевин Де Брейне (Манчестер Сити)
  • Томас Мюллер (Бавария)
  • Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

Лучшие фланговые нападающие:

  • Садио Мане (Ливерпуль)
  • Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)
  • Серж Гнабри (Бавария)

Лучшие форварды:

  • Лионель Месси (Барселона)
  • Килиан Мбаппе (ПСЖ)
  • Криштиану Роналду (Ювентус)

Лучшие страйкеры:

  • Роберт Левандовски (Бавария)
  • Эрлинг Холланд (Боруссия Дортмунд)
  • Карим Бензема (Реал).

Лучшим тренером года по версии издания стал наставник Ливерпуля Юрген Клопп, под руководством которого мерсисайдцы выиграли титул чемпионов Англии. Ханс-Дитер Флик, с которым Бавария завоевала требл, расположился на второй строчке.

Тройку лидеров замкнул коуч Манчестер Сити Хосеп Гвардиола, с которым горожане выиграли в прошлом сезоне Кубок английской лиги.

Полная версия рейтинга опубликована на сайте ESPN.

Источник: ESPN

Фото: Dreamstime, Getty Images

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