Спортивное издание ESPN опубликовало свой ежегодный рейтинг 90 лучших футболистов мира и десяти футбольных специалистов. Всего были выбраны лучшие исполнители на девяти позициях на поле.

Больше своих игроков в сотню лучших по версии ESPN делегировали: действующий победитель Лиги чемпионов мюнхенская Бавария и английский Ливерпуль, который завоевал первый за 30 лет титул АПЛ. Именно их игроки разделили почти все первые места, за исключением двух позиций — атакующего полузащитника и форварда.

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В издании отмечают, что почти половина нынешних претендентов (47 из 100, — Ред.) не были включены в прошлогоднюю версию лучших от ESPN — это либо новые имена, или они просто не зарекомендовали себя так хорошо ранее.

Лучшие вратари:

Мануэль Нойер (Бавария)

Алиссон (Ливерпуль)

Ян Облак (Атлетико)

Лучшие праве защитники:

Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)

Ашраф Хакими (Интер)

Бенжамен Павар (Бавария)

Лучшие центральные защитники:

Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)

Серхио Рамос (Реал)

Давид Алаба (Бавария)

Лучшие левые защитники:

Эндрю Робертсон (Ливерпуль)

Альфонсо Дэвис (Бавария)

Жорди Альба (Барселона)

Лучшие центральные полузащитники:

Йозуа Киммих (Бавария)

Тьяго Алькантара (Ливерпуль)

Тони Кроос (Реал)

Лучшие атакующие полузащитники:

Кевин Де Брейне (Манчестер Сити)

Томас Мюллер (Бавария)

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

Лучшие фланговые нападающие:

Садио Мане (Ливерпуль)

Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)

Серж Гнабри (Бавария)

Лучшие форварды:

Лионель Месси (Барселона)

Килиан Мбаппе (ПСЖ)

Криштиану Роналду (Ювентус)

Лучшие страйкеры:

Роберт Левандовски (Бавария)

Эрлинг Холланд (Боруссия Дортмунд)

Карим Бензема (Реал).

Лучшим тренером года по версии издания стал наставник Ливерпуля Юрген Клопп, под руководством которого мерсисайдцы выиграли титул чемпионов Англии. Ханс-Дитер Флик, с которым Бавария завоевала требл, расположился на второй строчке.

Тройку лидеров замкнул коуч Манчестер Сити Хосеп Гвардиола, с которым горожане выиграли в прошлом сезоне Кубок английской лиги.

Полная версия рейтинга опубликована на сайте ESPN.