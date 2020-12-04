Спортивное издание ESPN опубликовало свой ежегодный рейтинг 90 лучших футболистов мира и десяти футбольных специалистов. Всего были выбраны лучшие исполнители на девяти позициях на поле.
Больше своих игроков в сотню лучших по версии ESPN делегировали: действующий победитель Лиги чемпионов мюнхенская Бавария и английский Ливерпуль, который завоевал первый за 30 лет титул АПЛ. Именно их игроки разделили почти все первые места, за исключением двух позиций — атакующего полузащитника и форварда.
Читайте: УЕФА назвал имена 50 претендентов на попадание в команду года
В издании отмечают, что почти половина нынешних претендентов (47 из 100, — Ред.) не были включены в прошлогоднюю версию лучших от ESPN — это либо новые имена, или они просто не зарекомендовали себя так хорошо ранее.
Лучшие вратари:
- Мануэль Нойер (Бавария)
- Алиссон (Ливерпуль)
- Ян Облак (Атлетико)
Лучшие праве защитники:
- Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)
- Ашраф Хакими (Интер)
- Бенжамен Павар (Бавария)
Лучшие центральные защитники:
- Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
- Серхио Рамос (Реал)
- Давид Алаба (Бавария)
Лучшие левые защитники:
- Эндрю Робертсон (Ливерпуль)
- Альфонсо Дэвис (Бавария)
- Жорди Альба (Барселона)
Лучшие центральные полузащитники:
- Йозуа Киммих (Бавария)
- Тьяго Алькантара (Ливерпуль)
- Тони Кроос (Реал)
Лучшие атакующие полузащитники:
- Кевин Де Брейне (Манчестер Сити)
- Томас Мюллер (Бавария)
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
Лучшие фланговые нападающие:
- Садио Мане (Ливерпуль)
- Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)
- Серж Гнабри (Бавария)
Лучшие форварды:
- Лионель Месси (Барселона)
- Килиан Мбаппе (ПСЖ)
- Криштиану Роналду (Ювентус)
Лучшие страйкеры:
- Роберт Левандовски (Бавария)
- Эрлинг Холланд (Боруссия Дортмунд)
- Карим Бензема (Реал).
Лучшим тренером года по версии издания стал наставник Ливерпуля Юрген Клопп, под руководством которого мерсисайдцы выиграли титул чемпионов Англии. Ханс-Дитер Флик, с которым Бавария завоевала требл, расположился на второй строчке.
Тройку лидеров замкнул коуч Манчестер Сити Хосеп Гвардиола, с которым горожане выиграли в прошлом сезоне Кубок английской лиги.
Полная версия рейтинга опубликована на сайте ESPN.