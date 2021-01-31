В Польше (Душники-Здруй) 31 января завершился Чемпионат Европы по биатлону. Сборная Украины, в состав которой входят Ирина Петренко, Вита Семеренко, Богдан Цымбал и Артем Прима, стала бронзовым призером в смешанной эстафете.

Первое место получила Норвегия, на втором — Германия.

В целом на Открытом чемпионате Европы сборная Украины завоевала полный комплект медалей, разделив 4-5 места в общекомандном зачете с Германией.

Выиграли командную борьбу Латвия и Польша, завоевав по два золота. Больше всего медалей в Норвегии — одна золотая, три серебряные и три бронзовые медали.

Накануне украинский биатлонист Артем Прима завоевал золото на чемпионате Европы по биатлону.

30 января состоялась гонка преследования среди мужчин на 12,5 км.

Источник: Biathlon.com.ua

Фото: IBU CUP