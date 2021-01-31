В Польше (Душники-Здруй) 31 января завершился Чемпионат Европы по биатлону. Сборная Украины, в состав которой входят Ирина Петренко, Вита Семеренко, Богдан Цымбал и Артем Прима, стала бронзовым призером в смешанной эстафете.
Первое место получила Норвегия, на втором — Германия.
В целом на Открытом чемпионате Европы сборная Украины завоевала полный комплект медалей, разделив 4-5 места в общекомандном зачете с Германией.
????????ЧЄ 2021. ????????Україна — ????третя в змішаній естафеті!
1. ????????Норвегія (1+7) 1:01:23,7
2. ????????Німеччина (0+7) +30,7
3. ????????Україна (0+10) +52,5
4. ????????Литва (0+5) +1: 02,4
5. ????????Італія (0+10) +1: 14,4
6. ????????Австрія (0+3) +1:14,5
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— Biathlon.com.ua (@biathloncomua) January 31, 2021
Выиграли командную борьбу Латвия и Польша, завоевав по два золота. Больше всего медалей в Норвегии — одна золотая, три серебряные и три бронзовые медали.
Накануне украинский биатлонист Артем Прима завоевал золото на чемпионате Европы по биатлону.
30 января состоялась гонка преследования среди мужчин на 12,5 км.
Источник: Biathlon.com.ua
Фото: IBU CUP