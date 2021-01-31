У Польщі (Душники-Здруй) 31 січня завершився Чемпіонат Європи з біатлону. Збірна України, до складу якої входять Ірина Петренко, Віта Семеренко, Богдан Цимбал та Артем Прима, стала бронзовим призером у змішаній естафеті.
Перше місце здобула Норвегія, на другому – Німеччина.
Загалом на Відкритому чемпіонаті Європи збірна України завоювала повний комплект медалей, розділивши 4-5 місця в загальнокомандному заліку з Німеччиною.
????????ЧЄ 2021. ????????Україна – ????третя в змішаній естафеті!
1. ????????Норвегія (1+7) 1:01:23,7
2. ????????Німеччина (0+7) +30,7
3. ????????Україна (0+10) +52,5
4. ????????Литва (0+5) +1: 02,4
5. ????????Італія (0+10) +1: 14,4
6. ????????Австрія (0+3) +1:14,5
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— Biathlon.com.ua (@biathloncomua) January 31, 2021
Виграли командну боротьбу Латвія і Польща, завоювавши по два золота. Найбільше медалей у Норвегії — одна золота, три срібні та три бронзові медалі.
Напередодні український біатлоніст Артем Прима завоював золото на чемпіонаті Європи з біатлону.
30 січня відбулася гонка переслідування серед чоловіків на 12,5 км.
Джерело: Biathlon.com.ua
Фото: IBU CUP