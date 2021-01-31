У Польщі (Душники-Здруй) 31 січня завершився Чемпіонат Європи з біатлону. Збірна України, до складу якої входять Ірина Петренко, Віта Семеренко, Богдан Цимбал та Артем Прима, стала бронзовим призером у змішаній естафеті.

Перше місце здобула Норвегія, на другому – Німеччина.

Загалом на Відкритому чемпіонаті Європи збірна України завоювала повний комплект медалей, розділивши 4-5 місця в загальнокомандному заліку з Німеччиною.



Виграли командну боротьбу Латвія і Польща, завоювавши по два золота. Найбільше медалей у Норвегії — одна золота, три срібні та три бронзові медалі.

Напередодні український біатлоніст Артем Прима завоював золото на чемпіонаті Європи з біатлону.

30 січня відбулася гонка переслідування серед чоловіків на 12,5 км.

Джерело: Biathlon.com.ua

Фото: IBU CUP