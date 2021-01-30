Украинец Артем Прима завоевал золото на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Польше (Душники-Здруй).

30 января состоялась гонка преследования среди мужчин на 12,5 км. 33-летний украинский биатлонист Артем Прима с тремя штрафными кругами на четырех огневых рубежах, опередил на финишной прямой чеха Михала Крчмаржа, который занял 2-е место, на 6,6 секунды.

Ранее личную победу на чемпионате Европы Прима получил в 2011 году в итальянском Риднау.

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В то же время бронзу получил норвежец Хавард Богетвейт. Также в гонке приняли участие еще двое украинцев — Богдан Цымбал (финишировал 17-м) и Артем Тищенко (занял 21 место). Всего на старт вышли 57 биатлонистов.

????????ЧЄ 2021. ????????Артем Прима здобуває золото в гонці переслідування! 1. ????????Артем Прима (1+0+1+1) 32:11,3

2. ????????Міхал Крчмарж (0+0+0+1) +6,6

3. ????????Хавард Богетвейт (0+0+1+2) +12,5 Детальніше: https://t.co/AXtbg179XC pic.twitter.com/HEufpWEdtK — Biathlon.com.ua (@biathloncomua) January 30, 2021

Результаты мужской гонки преследования

Артем Прима (Украина) — (1+0+1+1) 32:11,3 Михаил Крчмарж (Чехия) — (0+0+0+1) +6,6 Хавард Богетвейт (Норвегия) — (0+0+1+2) +12,5 Богдан Цымбал (Украина) — (1+0+0+1) +1:08,6 Артем Тищенко (Украина) — (0+0+0+0) +1:14,3

Европейское первенство в Душниках-Здруй началась 27 января, а завершится 31 января классической смешанной (2х6 км + 2х7,5 км) и одиночной смешанной (6 км + 7,5 км) эстафетами.

К слову, 27 февраля 2020 году сборная Украины по биатлону выиграла золото в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который проходил в белорусских Раубичах.

Украинскую команду представляли Валентина Семеренко, Юлия Джима, Дмитрий Подручный и Артем Прима.

Серебро чемпионата Европы досталось сборной России, бронза — норвежской команде.

Источник: Biathlon.com.ua