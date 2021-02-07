Украинская сноубордистка Аннамари Данчу завоевала золотую медаль на Кубке Европы в Швейцарии.
Первенство украинская спортсменка заполучила в параллельном слаломе.
Также на соревнованиях отличился еще один украинский сноубордист Василий Кашелюк, который завоевал серебро среди мужчин.
Аннамари Данчу — чемпионка Украины 2007 года. Она трижды завоевывала золото на Кубке Европы в гигантском слаломе — в 2009, 2010 и 2011 годах.
В 2010 году Аннамари стала первой на чемпионате мире среди юниоров.
Украинка стала вице-чемпионкой Европы по биатлону
27 января украинский Анастасия Меркушина стала серебряным призером чемпионата Европы по биатлону в Душниках-Здруй (Польша).
Она прошла индивидуальную гонку на дистанции 15 км с чистой стрельбой на четырех огневых рубежах.