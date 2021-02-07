Украинская сноубордистка Аннамари Данчу завоевала золотую медаль на Кубке Европы в Швейцарии.

Первенство украинская спортсменка заполучила в параллельном слаломе.

Также на соревнованиях отличился еще один украинский сноубордист Василий Кашелюк, который завоевал серебро среди мужчин.

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Аннамари Данчу — чемпионка Украины 2007 года. Она трижды завоевывала золото на Кубке Европы в гигантском слаломе — в 2009, 2010 и 2011 годах.

В 2010 году Аннамари стала первой на чемпионате мире среди юниоров.

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