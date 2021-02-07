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Факты / Спорт
Євгенія Шапоренко |

Украинская сноубордистка завоевала золото на Кубке Европы

Украинская сноубордистка Аннамари Данчу завоевала золотую медаль на Кубке Европы в Швейцарии.

Аннамари Данчу

Первенство украинская спортсменка заполучила в параллельном слаломе.

Также на соревнованиях отличился еще один украинский сноубордист Василий Кашелюк, который завоевал серебро среди мужчин.

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Аннамари Данчу — чемпионка Украины 2007 года. Она трижды завоевывала золото на Кубке Европы в гигантском слаломе — в 2009, 2010 и 2011 годах.

В 2010 году Аннамари стала первой на чемпионате мире среди юниоров.

Украинка стала вице-чемпионкой Европы по биатлону

Фото: Getty Images

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