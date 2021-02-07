Українська сноубордистка Аннамарі Данчу виборола золоту медаль на Кубку Європи у Швейцарії.

Першість українська спортсменка здобула у паралельному слаломі.

Також на змаганнях відзначився ще один український сноубордист Василь Кашелюк, який завоював срібло серед чоловіків.

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Аннамарі Данчу – чемпіонка України 2007 року. Вона тричі завойовувала золото на Кубку Європи в гігантському слаломі – у 2009, 2010 і 2011 роках.

У 2010 році Аннамарі стала першою на чемпіонаті світі серед юніорів.

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