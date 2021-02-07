Українська сноубордистка Аннамарі Данчу виборола золоту медаль на Кубку Європи у Швейцарії.
Першість українська спортсменка здобула у паралельному слаломі.
Також на змаганнях відзначився ще один український сноубордист Василь Кашелюк, який завоював срібло серед чоловіків.
Аннамарі Данчу – чемпіонка України 2007 року. Вона тричі завойовувала золото на Кубку Європи в гігантському слаломі – у 2009, 2010 і 2011 роках.
У 2010 році Аннамарі стала першою на чемпіонаті світі серед юніорів.
Українка стала віце-чемпіонкою Європи з біатлону
27 січня українська Анастасія Меркушина стала срібним призером чемпіонату Європи з біатлону у Душниках-Здруй (Польща).
Вона пройшла індивідуальну гонку на дистанції 15 км з чистою стрільбою на чотирьох вогневих рубежах.