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Факты / Спорт
Людмила Богданова |

Свитолина проиграла в 1/8 финала и вылетела с Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение в последней игре и вылетела из турнира Australian Open. Украинка встретилась в 1/8 финала с американкой Джессикой Пегулой.

Еліна Світоліна

В первой партии Пегуле удалось получить преимущество — она ​​победила со счетом 6:4. Во втором сете Элина Свитолина взяла реванш — он завершился со счетом 6:3.

Однако результат третьего сета был снова в пользу американки, она выиграла заключительную партию со счетом 6:3. Соперницы провели на корте 1, 55 ч.

По результатам игры украинская теннисистка Элина Свитолина покинула Australian Open.

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Первый матч Свитолиной на Australian Open был победным — она ​​преодолела чешку Марию Боузкову. После этого первая ракетка Украины выиграла в поединке с американкой Кори Гауфф.

В третьем круге турнира Свитолина обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.

Фото: Getty Images

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