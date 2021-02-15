Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение в последней игре и вылетела из турнира Australian Open. Украинка встретилась в 1/8 финала с американкой Джессикой Пегулой.
В первой партии Пегуле удалось получить преимущество — она победила со счетом 6:4. Во втором сете Элина Свитолина взяла реванш — он завершился со счетом 6:3.
Однако результат третьего сета был снова в пользу американки, она выиграла заключительную партию со счетом 6:3. Соперницы провели на корте 1, 55 ч.
Pegula defeats Svitolina 6-4 3-6 6-3 ???????? #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/5KIh1G9Ll9
— #AusOpen (@AustralianOpen) February 15, 2021
По результатам игры украинская теннисистка Элина Свитолина покинула Australian Open.
Первый матч Свитолиной на Australian Open был победным — она преодолела чешку Марию Боузкову. После этого первая ракетка Украины выиграла в поединке с американкой Кори Гауфф.
В третьем круге турнира Свитолина обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.