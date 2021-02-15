Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение в последней игре и вылетела из турнира Australian Open. Украинка встретилась в 1/8 финала с американкой Джессикой Пегулой.

В первой партии Пегуле удалось получить преимущество — она ​​победила со счетом 6:4. Во втором сете Элина Свитолина взяла реванш — он завершился со счетом 6:3.

Однако результат третьего сета был снова в пользу американки, она выиграла заключительную партию со счетом 6:3. Соперницы провели на корте 1, 55 ч.

По результатам игры украинская теннисистка Элина Свитолина покинула Australian Open.

Первый матч Свитолиной на Australian Open был победным — она ​​преодолела чешку Марию Боузкову. После этого первая ракетка Украины выиграла в поединке с американкой Кори Гауфф.

В третьем круге турнира Свитолина обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.