Получил паспорт РФ, играл в Спартаке, жил в Крыму — как 2014 повлиял на судьбу Максима Левицкого

Свою футбольную карьеру Максим Левицкий начинал в 1993 году в Таврии, Симферополь. В 2000 году французский Сент-Этьен приобрел вратаря сборной Украины за миллион долларов.

После Франции Максим Левицкий выступал за московские Спартак и Динамо и даже успел оформить себе российское гражданство. События 2014-го застали уже тренера Левицкого в Крыму.

– Максим, давайте вернемся к событиям февраля 2014. Вы несколько лет как переехали жить из Москвы в Симферополь. В Крыму активизировались пророссийские силы. У вас уже тогда была сформированная проукраинская позиция или она возникла позже?

– Я не делю позиции на “про какую-то”. Всегда привык доверять тому, что вижу. Делаю выводы, исходя из своего понимания, что есть добро, а что – зло. Я родился в Советском Союзе, где получил образование. Все, у кого было так же, видимо, понимают, о чем я. В СССР все было построено на том, чтобы все было одинаковым – и “мнения”, и “интерпретация” событий. Все так, как говорит “партия”. Но в моей жизни были некоторые события, которые вдохновили пользоваться собственными мозгами. Одно из них – это посещение США в составе делегации школьников из Симферополя в 1989 году.

Шел последний год моего обучения в школе. Началась так называемая Перестройка – отношения между “потенциальными противниками” СССР и США потеплели. Властные структуры договорились о визитах дружбы между школьниками. Так называемая дружба по 46-й параллели. Поэтому повезло Симферополю от СССР, а в США решили это доверить Сейлему, столице Орегона.

Нашли, на чем будем “дружить” – футбол, то есть soccer. От нас “отстаивать честь” направили спецкласс по футболу — СДЮСШОР Таврия. Я был последним, кого КГБ позволило внести в списки визитеров. Сначала меня в списках вообще не было. Я был четвертым из вратарей. Но семерых наших “забанили” – не позволили ехать. Поэтому меня добавили. Должны были лететь 18 школьников, а полетели 17. Из 24. Восемнадцатого так и не нашли.

– Путешествие в США удивило советского школьника?

– И сейчас помню тот шок, который получил в 16 лет, когда сравнил впечатления от увиденного там с тем, что нам вбивали в голову во время “политинформаций”… Именно тогда начал понимать, что власти очень часто врут, чтобы достичь выгодных им выводов. Но их слова не являются правдой! А последствия в историческом периоде будут диаметрально противоположными. Что в 1991 году и было доказано. Плюс чуть позже уже французы лично мне наглядно продемонстрировали, что может произойти, когда ты не выполняешь правила и законы.

Имею в виду свой “паспортный скандал” в 2000 году, из-за чего был вынужден поставить точку на французском периоде своей игровой карьеры (Сент-Этьен, за который выступал Левицкий, чтобы украинца не считали легионером, и он не подпадал под лимит уговорил вратаря оформить фиктивный паспорт гражданина Греции. Это быстро раскрылось, и Максим был вынужден покинуть Францию, – прим. М.Р.). Поэтому для меня никак не стоял вопрос — какую позицию выбрать. Для меня все было очевидно: кто в этой ситуации прав, а кто — нет.

– Учитывая, что большую часть своей карьеры вы провели в России, а когда выступали за московское Динамо, даже получили российский паспорт, видимо, должны были с цветами встречать появление “зеленых человечков”…

– Российский паспорт получил не только для упрощения продолжения карьеры. Тогда считал, что страна моего рождения (Максим родился в городе Шахты Ростовской области, которая находится на российско-украинской этнографической границе, – прим. М.Р.) движется в правильном направлении (сейчас признаю свою ошибку), а сборной Украины я, как игрок, не интересен, поэтому никому это решение неудобств не создаст. А чем было вызвано мое видение ситуации в 2014 году – рассказал выше.

– Почему Украина в 2014 году имела небольшую поддержку крымчан?

– А почему немногие поддерживают изменения в РФ? Не всем нужна свобода. В почете ментальный “совок” и “страх”. Не все обладают способностью изучать историю и делать выводы. Все эти вопросы я задавал сем лет назад “радующимся и счастливым” землякам. Ответы давали одинаковые, как из методичек. Вернее из того, что “вещали” российские ТВ. Поэтому не нужно так акцентироваться на этом вопросе – в Австрии в 1938 году тоже было много поддерживающих “воссоединение”…

– Как так называемый референдум восприняли жена и старший сын? Почему сын перевелся из московского ВУЗа в киевский?

– Мы с женой до сих пор вместе. Из чего понятно, что она разделяет мое видение. Взгляды старшего сына кардинально изменила поездка в Киев, где он отпраздновал новый 2014 год. Побывал на майдане Независимости, пообщался с людьми. А потом вернулся в Москву и послушал, что несется в адрес протестующих со стороны российских СМИ. Окончательно убедился в том, что нужно сменить обстановку после “общения” с московскими “органами”, которые очень настойчиво убеждали его в “сотрудничестве”. Он отказался.

Тогда и было принято решение, что страну нужно менять, если есть желание остаться человеком. Самый удобный вариант – Киев. Столица страны, где родился, никаких препятствий с общением, институт той же специализации. Поэтому уже в августе 2014 года он был студентом НАУ.

– Почему вы с семьей приняли решение переехать из Симферополя в Киев? Вам было некомфортно жить в Крыму?

– Сказать что некомфортно – нельзя. Все “блага цивилизации” нам были достижимы. Были, конечно, некоторое время проблемы с электроснабжением, вернее с его отсутствием. Но в то время, когда мы отправились в столицу Украины, их более-менее преодолели. Это было решение относительно будущего. У меня закончился контракт с ДЮСШ по футболу и тренерский договор с Крымтеплицей, молодежную команду которой я возглавлял. Не видел перспектив для себя в этом направлении.

Какой итог моей работы? Как тренер молодежной команды я должен готовить игроков для главной команды. Но что дальше ждало этих ребят? У них почти не было шансов попасть в профессионалы. Тогда для чего моя работа? Денег получал немного, чтобы они могли стать неким “барьером”, который не дает двигаться.

Младшему сыну нужно было идти в школу. Диплом украинского образца позволяет свободно выбирать свое будущее. Это доказал пример моего старшего сына, который сейчас со своей женой и сыном живет в США. Он подал свой диплом НАУ на верификацию. В ближайшее время должен подтвердить свое образование, и его диплом будет признан в Америке. А где примут документы из Крыма?

– Когда переехали в Киев? И были ли мысли отказаться от российского паспорта и снова получить украинское гражданство?

– В Киев переехали в конце ноября 2016-го после ремонта в квартире, которую мы приобрели у застройщика еще в январе 2015 года. По поводу паспортов … У меня нет никаких препятствий для получения украинского паспорта. Я выполнил все требования украинского законодательства, когда выходил из гражданства. Есть официальная справка, что мое гражданство Украины прекращено. Поэтому есть все основания его вернуть. Но пока есть определенные причины, почему я не запускаю этот процесс.

При этом наличие гражданства соседней страны, которая считает Украину “недружественной страной”, никак не влияет на мою комфортную жизнь в Киеве или на путешествия Украиной. Здесь такая “мелочь” всем “до лампочки”, если ты уважаешь страну и ее законы! Так же, кстати, как и в странах ЕС – Франции или Испании.

Я был счастлив и горд выступать за сборную Украины. И сейчас очень приятно, когда при пересечении границы кто-то из пограничников узнает меня. Ни разу не чувствовал к себе предвзятого отношения из-за того, что у меня российский паспорт. У жены и детей, кстати, украинские паспорта.