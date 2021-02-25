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Февраль, 25 в 19:49
Шахтер — Маккаби — 0:0: онлайн-трансляция ответного матча Лиги Европы
Шахтер Донецк и Маккаби Тель-Авив сойдутся 25 февраля на стадионе НСК Олимпийский в Киеве в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы-2020/21.
Это будет вторая встреча команд в еврокубках. Впервые они встретились неделю назад, 18 февраля, в Тель-Авиве на арене Блумфилд Стэдиум. Тогда уверенно победу со счетом 2:0 одержали горняки.
По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Луиша Каштру. На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом
1.73. Успех желтых дьяволов оценивают в 5.20. Ничейный результат встречи — 3.75.
Встречу в Киеве доверили испанской бригаде арбитров во главе с рефери
Хосе Санчесом. Ему будут ассистировать соотечественники Рауль Кабаньеро и Иньиго Прието. Обязанности четвертого рефери исполнит Хосе Мануера Монтеро. Арбитры VAR: Рикардо де Бургос и Гильермо Куадра.
Текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер — Маккаби начнется ближе до стартового свистка, который
должен прозвучать в 19.55.
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20:38
-
25 февраля
Додо попытался обострить игру передачей низом на ход Соломону, но Манор не успел на этот пас.
20:36
-
25 февраля
Трубин смело пошел в дриблинг в пределах своей штрафной и в итоге вышел из момента победителем. Пятов с лавки запасных улыбнулся и показал рукой круто. Очень милый момент от ветерана горняков.
20:34
-
25 февраля
Момент у Маккаби! Бен-Хаим закручивал мяч с углового в ворота Трубина, но вратарь выручил и вынес круглого за пределы поля.
20:30
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25 февраля
Желтая карточка
Витао получил горчичник за жесткий подкат против Глазера.
20:29
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25 февраля
Момент! Бен-Хаим обыграл Додо, ворвался в штрафную Шахтера, но пробил точно в руки Трубина.
20:22
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25 февраля
Еще один голевой момент! Алан Патрик пробросил мяч на Додо, который на фланге отдал пас на Марлоса, но тот не попал в дальний угол ворот.
20:19
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25 февраля
Момент! Тайсон прорвался в чужую штрафную, на силу пробил, но Тененбаум парировал мяч перед собой прямо на Матвиенко, а вот у Николая мяч сорвался с ноги при попытке нанести удар.
20:15
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25 февраля
Тайсон по центру прорвался в штрафную Маккаби и на силу пробил, но попал в защитника.
20:12
-
25 февраля
Шахтер контролирует мяч на половине поля соперника, часто подходит к штрафной, но пока без острых моментов.
20:10
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25 февраля
Хозец навесил в штрафную Шахтера, но первыми на мяче были горняки.
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