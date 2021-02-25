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Марія Степанюк |
Шахтер — Маккаби — 0:0: онлайн-трансляция ответного матча Лиги Европы

Шахтер — Маккаби — 0:0: онлайн-трансляция ответного матча Лиги Европы

Шахтер Донецк и Маккаби Тель-Авив сойдутся 25 февраля на стадионе НСК Олимпийский в Киеве в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы-2020/21.

Это будет вторая встреча команд в еврокубках. Впервые они встретились неделю назад, 18 февраля, в Тель-Авиве на арене Блумфилд Стэдиум. Тогда уверенно победу со счетом 2:0 одержали горняки.

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По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Луиша Каштру. На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1.73. Успех желтых дьяволов оценивают в 5.20. Ничейный результат встречи — 3.75.

Встречу в Киеве доверили испанской бригаде арбитров во главе с рефери Хосе Санчесом. Ему будут ассистировать соотечественники Рауль Кабаньеро и Иньиго Прието. Обязанности четвертого рефери исполнит Хосе Мануера Монтеро. Арбитры VAR: Рикардо де Бургос и Гильермо Куадра.

Текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер — Маккаби начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 19.55.

С начала С конца
Прямая трансляция
20:38 - 25 февраля

Додо попытался обострить игру передачей низом на ход Соломону, но Манор не успел на этот пас.

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20:36 - 25 февраля

Трубин смело пошел в дриблинг в пределах своей штрафной и в итоге вышел из момента победителем. Пятов с лавки запасных улыбнулся и показал рукой круто. Очень милый момент от ветерана горняков.

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20:34 - 25 февраля

Момент у Маккаби! Бен-Хаим закручивал мяч с углового в ворота Трубина, но вратарь выручил и вынес круглого за пределы поля.

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20:30 - 25 февраля
Желтая карточка

Витао получил горчичник за жесткий подкат против Глазера.

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20:29 - 25 февраля

Момент! Бен-Хаим обыграл Додо, ворвался в штрафную Шахтера, но пробил точно в руки Трубина.

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20:22 - 25 февраля

Еще один голевой момент! Алан Патрик пробросил мяч на Додо, который на фланге отдал пас на Марлоса, но тот не попал в дальний угол ворот.

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20:19 - 25 февраля

Момент! Тайсон прорвался в чужую штрафную, на силу пробил, но Тененбаум парировал мяч перед собой прямо на Матвиенко, а вот у Николая мяч сорвался с ноги при попытке нанести удар.

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20:15 - 25 февраля

Тайсон по центру прорвался в штрафную Маккаби и на силу пробил, но попал в защитника.

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20:12 - 25 февраля

Шахтер контролирует мяч на половине поля соперника, часто подходит к штрафной, но пока без острых моментов.

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20:10 - 25 февраля

Хозец навесил в штрафную Шахтера, но первыми на мяче были горняки.

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