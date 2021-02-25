Шахтер Донецк и Маккаби Тель-Авив сойдутся 25 февраля на стадионе НСК Олимпийский в Киеве в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы-2020/21.

Это будет вторая встреча команд в еврокубках. Впервые они встретились неделю назад, 18 февраля, в Тель-Авиве на арене Блумфилд Стэдиум. Тогда уверенно победу со счетом 2:0 одержали горняки.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Луиша Каштру. На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1.73. Успех желтых дьяволов оценивают в 5.20. Ничейный результат встречи — 3.75.

Встречу в Киеве доверили испанской бригаде арбитров во главе с рефери Хосе Санчесом. Ему будут ассистировать соотечественники Рауль Кабаньеро и Иньиго Прието. Обязанности четвертого рефери исполнит Хосе Мануера Монтеро. Арбитры VAR: Рикардо де Бургос и Гильермо Куадра.

Текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер — Маккаби начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 19.55.