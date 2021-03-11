Рома и Шахтер сойдутся 11 марта на Стадио Олимпико в Риме в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы-2020/21.

Это будет седьмая встреча команд в еврокубках. Последний раз они встречались в сезоне 2017/2018 на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В матче в Харькове Шахтер одержал победу со счетом 2:1, а вот на выезде уступил 1:0.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Паулу Фонсеки. На победу Ромы принимают ставки с коэффициентом 1.60. Успех горняков оценивают в 5.50. Ничейный результат встречи — 4.40.

Встречу в Риме доверили португальской бригаде арбитров во главе с рефери Артуром Диашем. Ему будут ассистировать соотечественники: Руй Тавареш и Паулу Соареш. Обязанности четвертого рефери исполнит Тьягу Мартинш. Арбитры VAR: Жоау Пиньейру и Луиш Годинью.

Текстовая онлайн-трансляция матча Рома — Шахтер начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 22.00.