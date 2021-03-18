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Марія Степанюк |
Шахтер — Рома: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Шахтер — Рома: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Шахтер и Рома сойдутся 18 марта на стадионе НСК Олимпийский в Киеве в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы-2020/21.

В первом матче, состоявшемся неделю назад на Стадио Олимпико в Риме, горняки потерпели фиаско. Подопечные Фонсеки разгромили Шахтер со счетом 3:0. В целом это будет восьмая встреча команд в еврокубках.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Паулу Фонсеки. На победу Ромы принимают ставки с коэффициентом 2.65. Успех горняков оценивают в 2.70. Ничейный результат встречи — 3.45.

Встреча в Риме доверили испанской бригаде арбитров во главе с рефери Антонио Мигелем Матеу Лаосом. Ему будут ассистировать соотечественники: Пау Себриан Дэвис и Роберто Диас Перес дель Паломар. Обязанности четвертого рефери исполнит Хавьер Эстрада Фернандес. Арбитры VAR: Алехандро Эрнандес и Рикардо де Бургос.

Текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер — Рома начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 19.55.

С начала С конца
Прямая трансляция
18:55 - 18 марта
Состав Ромы

Лопес, Ибанез, Кристанте, Кумбулла, Спинаццола, Диавара, Вильяр, Карсдорп, Перес, Педро, Майораль Моя.

Запасные: Джеко, Эль-Шаарави, Калафиори, Манчини, Миранте, Пеллегрини, Перес Б., Сантон, Фузату.

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18:51 - 18 марта
Состав Шахтера

Трубин, Матвиенко, Кривцов, Витао, Додо, Майкон, Маркос Антонио, Алан Патрик, Соломон, Мораес, Тете.

Запасные: Тайсон, Болбат, Бондарь, Дентиньо, Фернанду, Коноплянка, Пятов, Марлос, Сиприано, Судаков, Хочолава, Шевченко.

 

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Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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