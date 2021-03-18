Шахтер и Рома сойдутся 18 марта на стадионе НСК Олимпийский в Киеве в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы-2020/21.

В первом матче, состоявшемся неделю назад на Стадио Олимпико в Риме, горняки потерпели фиаско. Подопечные Фонсеки разгромили Шахтер со счетом 3:0. В целом это будет восьмая встреча команд в еврокубках.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Паулу Фонсеки. На победу Ромы принимают ставки с коэффициентом 2.65. Успех горняков оценивают в 2.70. Ничейный результат встречи — 3.45.

Встреча в Риме доверили испанской бригаде арбитров во главе с рефери Антонио Мигелем Матеу Лаосом. Ему будут ассистировать соотечественники: Пау Себриан Дэвис и Роберто Диас Перес дель Паломар. Обязанности четвертого рефери исполнит Хавьер Эстрада Фернандес. Арбитры VAR: Алехандро Эрнандес и Рикардо де Бургос.

Текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер — Рома начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 19.55.