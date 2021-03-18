Киевское Динамо 18 марта на Эстадио де ла Серамика в Испании сойдется с Вильярреалом во втором матче 1/8 финала Лиги Европы.

Стоит отметить, что Вильярреал добыл легкую победу на НСК Олимпийский благодаря голам Торреса и Альбиоля, что позволяет испанцам свободно себя чувствовать в ответном матче на домашней арене. В целом команды в своей истории встречались трижды. В активе испанцев две победы и одна ничья (2: 0 и 0: 0 в 2005, и 2: 0 в Киеве в прошлый четверг).

По мнению букмекеров, фаворитом матча считаются подопечные Эмери. На победу испанцев дают коэффициент 1.6, на победу Динамо можно сделать ставку с коэффициентом 6.9, ничью оценивают коэффициентом 3.95

УЕФА назначил на игру арбитров из Швеции. Главным будет Андреас Экберг, ассистентами назначены Мехмеда Джулума и Стефана Халлберга. По VAR отвечать арбитры из Нидерландов — Камфус Йохем и Кевин Блум.

Старт трансляции запланирован на 22:00, когда и прозвучит стартовый свисток матча в Испании.