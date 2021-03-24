Сборная Франции и сборная Украины сойдутся 24 марта на стадионе Стад де Франс в Сен-Дени в первом туре группового этапа европейской квалификации на чемпионат мира 2022 года.

По мнению букмекеров, абсолютным фаворитами матча являются подопечные Дидье Дешама. На победу сборной Франции принимают ставки с коэффициентом 1.25. Успех сине-желтых оценивают в 14.50. Ничейный результат встречи — 5.30.

Встречу в Сен-Дени доверили немецкой бригаде арбитров во главе с рефери Тобиасом Штилером. Ему будут ассистировать соотечественники Кристиан Гиттельманн и Марко Ахмюллер. Обязанности четвертого рефери исполнит Кристиан Дингерт.

Это будет десятая встреча команд в истории, из которых лишь раз сине-желтые праздновали победу, а трижды расходились с французами ничьей.

Во время последней встречи команд действующие чемпионы мира нанесли Украине крупнейшее поражение в истории со счетом 7:1. Единственный гол в сетку французских ворот удалось отправить Виктору Цыганкову.

Текстовая онлайн-трансляция матча Франция — Украина начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 21.45.