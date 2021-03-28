Сборная Украины и команда Финляндии сойдутся 28 марта на стадионе НСК Олимпийский в Киеве на стадии группового этапа европейской квалификации на чемпионат мира 2022 года.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.67. Успех финнов оценивают в 5.80. Ничейный результат встречи — 3.75.

Встречу в Киеве доверили румынской бригаде арбитров во главе с рефери Иштваном Ковачем. Ему будут ассистировать соотечественники: Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артеня. Обязанности четвертого рефери исполнит Андрей Кивулете.

Это будет третья встреча команд в истории. До этого сборные встречались в отборе на ЧМ-2018 года. Тогда в обоих матчах фортуна была на стороне сине-желтых.

В этом отборе обе сборные стартовали с ничьей. Сине-желтые сыграли 1:1 с командой Франции, а финны со счетом 2:2 разошлись с Боснией и Герцеговиной.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Финляндия начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 21.45.