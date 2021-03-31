Сборная Украины и команда Казахстана сойдутся 31 марта на стадионе НСК Олимпийский в Киеве на стадии группового этапа европейской квалификации на чемпионат мира 2022 года.

По мнению букмекеров, абсолютными фаворитами матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.28. Успех казахов оценивают в 14.5. Ничейный результат встречи — 5.30.

Встречу в Киеве доверили словенской бригаде арбитров во главе с рефери Матеем Югом. Ему будут ассистировать соотечественники: Матей Жунич и Грега Кордеж. Обязанности четвертого рефери исполнит Славко Винчич.

Это будет пятая встреча команд в истории. До этого сборные встречались в отборе на чемпионат Европы. Во всех матчах фортуна была на стороне сине-желтых.

В первом матче отбора к ЧМ-2022 украинцы сыграли вничью с командой Франции, а во втором матче в Киеве разошлись ничьей с финнами — 1:1.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Казахстан начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 21.45.