7 апреля футбольный клуб Порту принимал Челси в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.

Встреча состоялась на футбольном стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье в Испании и завершилась со счетом 2:0 в пользу Челси.

На 32 минуте счет открыл клуб из западного Лондона — Челси. Мейсон Маунт получил от Жоржиньйо передачу в штрафной площадке и точным ударом отправил мяч в ворота.

На 84 минуте американец Кристиан Пулишич решил стать вторым футболистом в команде Челси, который забил бы эффектный гол в пользу команды. Он ударил мяч с границы штрафной площадки, но кожаный попал в перекладину.

Однако Челси очевидно решили, что этого мало — на 85 минуте английский футболист забил второй гол. Бенджамин Чилвелл хладнокровно вышел один на один с вратарем и принес еще один гол команде.

Ответный матч команд состоится 13 апреля в Севилье в Испании на футбольном стадионе Рамон Санчес Писхуан.

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Лига чемпионов-2020/21

Лига чемпионов УЕФА сезона-2020/21 стартовала 20 октября. Ежегодный футбольный турнир должен был состояться на месяц раньше, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Команды будут вести заядлую борьбу за главный клубный трофей Европы, а некоторые команды смогут попасть в 1/16 финала Лиги Европы.

В этом сезоне Украину представляли двое профессиональных футбольных клубов — донецкий Шахтер и киевское Динамо. Обе команды заняли третье место в своих квартетах и продолжили свой путь в Лиге Европы.

Финальный матч состоится 29 мая 2021 года в Стамбуле, самом большом городе Турции, на стадионе Ататюрк. Он сможет вместить около 76 тыс. зрителей.

Факты ICTV опубликовали для своих читателей результаты и расписание матчей Лиги чемпионов 2020/21, чтобы можно было отследить, когда состоится следующий футбольный поединок профессиональных команд.