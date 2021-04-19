Двенадцать топ-клубов официально объявили о создании европейской Суперлиги.

Это шесть английских футбольных клубов Арсенал, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм Хотспур, Манчестер Юнайтед, три испанских — Атлетико Мадрид, Реал Мадрид и Барселона, и три итальянские — Милан, Ювентус и Интер.

В первом сезоне к ним должны присоединиться еще три клуба-основатели лиги. Всего планируется участие 20 клубов. Еще пять участников должны определиться по итогам квалификации.

Ожидается, что матчи будут проходить посреди недели.

Турнир должен стартовать в августе. 20 клубов разделят на две группы по десять участников. Каждый клуб сыграет с каждым соперником по два матча (дома и на выезде).

The Super League announced pic.twitter.com/nAooYowBZ3 — Rob Harris (@RobHarris) April 18, 2021

Команды, занявшие места с первого по третье выйдут в четвертьфинал. Еще два участника 1/4 финала определятся по итогам стыковых матчей между командами, которые займут четвертые и пятые места.

Реакция УЕФА и топ-лиг

Двенадцать европейских клубов, которые объявят о создании европейской Суперлиги, будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА. Об этом говорится в заявлении ассоциации и национальных федераций, опубликованного 18 апреля.

— Если это произойдет, УЕФА, английская, испанская и итальянская футбольные ассоциации и чемпионаты этих стран — будем едины в наших усилиях по предотвращению этого циничного проекта, основанного в личных интересах нескольких клубов, — говорится в заявлении.

Также УЕФА поблагодарил клубы из Франции и Германии, которые отказались участвовать в этом проекте.

Реакция ФИФА

Международная федерация футбола также выступила против создания Суперлиги.

В организации сообщили о возможном запрете на участие спортсменов, которые являются игроками клубов Суперлиги, в матчах за национальные команды.