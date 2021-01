Международная федерация футбола заявила, что не признает европейскую Суперлигу, если такой турнир создадут.

ФИФА вместе с шестью конфедерациями, среди которых УЕФА, КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ, выпустили совместное заявление.

По уставу ФИФА и конфедераций, все соревнования должны быть организованы или признаны соответствующим органом на их соответствующем уровне, ФИФА на глобальном уровне и конфедерациями на континентальном.

Таким образом, конфедерации признают клубный чемпионат мира под эгидой ФИФА в его нынешнем формате как единственный всемирный клубный турнир. Так же как ФИФА признает соревнования, которые проходят под эгидой конфедераций и организуются ими, как единые клубные континентальные соревнования.

FIFA and football’s 6 confederations reiterate their opposition to a closed breakaway European super league, warning players who take part they won’t be allowed to play in the World Cup or Euros pic.twitter.com/Wrao0LuYtY

— Dan Roan (@danroan) January 21, 2021