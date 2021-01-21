Международная федерация футбола заявила, что не признает европейскую Суперлигу, если такой турнир создадут.

ФИФА вместе с шестью конфедерациями, среди которых УЕФА, КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ, выпустили совместное заявление.

— В свете свежих слухов в СМИ о создании закрытой европейской Суперлиги некоторыми европейскими клубами ФИФА и шесть конфедераций еще раз хотели бы повторить и решительно подчеркнуть, что такое соревнование не будет признано ни ФИФА, ни соответствующей конфедерацией. Любой клуб или игрок, который будет участвовать в таком турнире, не будет допущен к участию в соревнованиях, которые будут организованные ФИФА или соответствующей конфедерацией.

По уставу ФИФА и конфедераций, все соревнования должны быть организованы или признаны соответствующим органом на их соответствующем уровне, ФИФА на глобальном уровне и конфедерациями на континентальном.

Таким образом, конфедерации признают клубный чемпионат мира под эгидой ФИФА в его нынешнем формате как единственный всемирный клубный турнир. Так же как ФИФА признает соревнования, которые проходят под эгидой конфедераций и организуются ими, как единые клубные континентальные соревнования.

FIFA and football’s 6 confederations reiterate their opposition to a closed breakaway European super league, warning players who take part they won’t be allowed to play in the World Cup or Euros pic.twitter.com/Wrao0LuYtY — Dan Roan (@danroan) January 21, 2021

Что такое европейская Суперлига?

Крупные европейские клубы из топ-5 чемпионатов уже давно хотят создать отдельный турнир. В 2020 году о Суперлиге заговорили чаще из-за недовольства некоторых клубов Лигой чемпионов УЕФА, а также финансовым кризисом на фоне пандемии и финансовым фейр-плей.

Впервые о создании подобной элитной лиги заговорили еще в 1990-х. Тогда УЕФА пришлось ликвидировать Кубок обладателей кубков, создав Лигу чемпионов, чтобы удержать ведущие клубы от объединения.

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Однако, топ-клубы продолжали оказывать давление на УЕФА и европейская футбольная власть разрешила представителям Англии, Испании, Италии и Германии иметь по четыре гарантированных команды в групповом этапе ЛЧ. Также УЕФА вынуждена была повысить престижность Лиги Европы — теперь победитель напрямую попадает в групповой этап ЛЧ.

За основу планировалось 18 команд-участниц Суперлиги, среди которых пять — представители АПЛ.

Экс-наставник Арсенала Арсен Венген, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, бывший футболист Луиш Фигу и многие другие футбольных персоны уверены, что Суперлига может убить футбол, который мы знаем, снизить значимость национальных турниров, еврокубков и футбола в целом.

Инициаторами создания Суперлиги называли семь клубов: Баварию, Боруссию Дортмунд, Реал Мадрид, Ювентус, Арсенал, Барселону и Милан.