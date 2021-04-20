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Факты / Спорт
Максим Зайченко |

Участники Суперлиги смогут доиграть Лигу чемпионов 2021 — УЕФА

Лига чемпионов Трофей

УЕФА не планирует исключать Реал Мадрид, Челси и Манчестер Сити из текущего розыгрыша Лиги чемпионов, несмотря на их решение участвовать Суперлиге. Ранее в УЕФА допускали такую возможность.

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Так, полуфиналы Лиги чемпионов на следующей неделе пройдут с участием этих клубов.

Реал Мадрид, Челси и Манчестер Сити — участники группы из 12 команд, которые стали основателями Европейской Суперлиги (ESL). Предполагается, что Суперлига должна заменить формат Лиги чемпионов и Лиги Европы, однако чиновники в УЕФА и ФИФА против такой идеи. 

Отметим, Реал Мадрид должен сыграть с Челси в Мадриде 27 апреля, а Манчестер Сити отправится во Францию, чтобы встретиться с Пари Сен-Жермен 28 апреля.

Европейская Суперлига и реакция УЕФА

12 топ-клубов 19 апреля официально объявили о создании европейской Суперлиги.

Это шесть английских футбольных клубов — Манчестер Сити, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Челси, Ливерпуль, три испанских — Атлетико Мадрид, Реал Мадрид и Барселона, и три итальянские команды — Милан, Ювентус и Интер.

В УЕФА позже заявили, что эти клубы будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА, то есть Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Источник: ESPN

Фото: Dreamstime

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