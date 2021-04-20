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Факти / Спорт
Максим Зайченко |

Учасники Суперліги зможуть дограти Лігу чемпіонів 2021 – УЄФА

Лига чемпионов Трофей

УЄФА не планує  усувати Реал Мадрид, Челсі та Манчестер Сіті з поточного розіграшу Ліги чемпіонів, попри їх рішення брати участь Суперлізі. Раніше в УЄФА допускали таку можливість.

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Так, півфінали Ліги чемпіонів наступного тижня пройдуть за участю цих клубів.

Реал Мадрид, Челсі та Манчестер Сіті – члени групи з 12 команд, які стали засновниками Європейської Суперліги (ESL). Передбачається, що Суперліга повинна замінити формат Ліги чемпіонів і Ліги Європи, проте чиновники в УЄФА і ФІФА проти такої ідеї. 

Зазначимо, Реал Мадрид повинен зіграти з Челсі в Мадриді 27 квітня, а Манчестер Сіті вирушить до Франції, щоб зустрітися з Парі Сен-Жермен 28 квітня.

Європейська Суперліга та реакція УЄФА

12 топ-клубів 19 квітня офіційно оголосили про створення європейської Суперліги.

Це шість англійських футбольних клубів – Манчестер Сіті, Тоттенхем, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Челсі, Ліверпуль, три іспанських – Атлетіко Мадрид, Реал Мадрид і Барселона, і три італійські команди – Мілан, Ювентус і Інтер.

В УЄФА пізніше заявили, що ці клуби будуть вилучені зі складу учасників національних турнірів, а також змагань під егідою УЄФА, тобто Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Джерело: ESPN

Фото: Dreamstime

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