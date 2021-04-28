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Факты / Спорт
Вахоцький Олег |

Реал и Челси не смогли определить сильнейшего в Мадриде

Реал и Челси не смогли определить сильнейшего в Мадриде

Во вторник, 27 апреля, Реал в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 принимал Челси. Встреча, проходившая на стадионе Альфредо Ди Стефано в  Мадриде, завершилась со счетом 1:1.

Челси ударно начал поединок и создал для своего нападающего Тимо Вернера несколько убойных моментов, однако немец их не реализовал. Тем не менее лондонцы таки добились своего. На 14-й минуте поединка Кристиан Пулишич получил мяч в чужой штрафной, обошел Тибо Куртуа и точно пробил по воротам без вратаря. “Реал” тут же проснулся и спустя 15 мин сравнял счет. Эдер Милитао навесил, а Карим Бензема по-хозяйски принял мяч, а затем мощно переправил его в сетку ворот — вратарь гостей Эдуар  Менди даже не реагировал.

Во втором тайме команды практически ничего не создали у чужих ворот, завершив матч ничьей, которая, безусловно более выгодна подопечным Тухеля.

Отметим, ответная игра между командами состоится 5 мая в Лондоне, где и определиться финалист. Во втором полуфинале сыграют Ман Сити и ПСЖ.

Реал — Челси — 1:1

Голы: Бензема, 29 — Пулишич, 14.

Реал: Куртуа — Эдер Милитао, Варан, Начо — Карвахаль (Одриосола, 77), Модрич, Каземиро, Кроос, Марсело (Асенсио, 77) — Винисиус (Азар, 66), Бензема (Родриго, 90+2).

Челси: Менди — Кристенсен, Тиаго Силва, Рюдигер — Аспиликуэта (Джеймс, 67), Канте, Жоржиньо, Маунт, Чилуэлл — Пулишич (Зиеш, 66), Вернер (Хаверц, 66).

Предупреждения: Винисиус, 27, Кроос, 60, Варан, 78, Одриосола, 89 — Пулишич, 38.

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