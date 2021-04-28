Во вторник, 27 апреля, Реал в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 принимал Челси. Встреча, проходившая на стадионе Альфредо Ди Стефано в Мадриде, завершилась со счетом 1:1.

Челси ударно начал поединок и создал для своего нападающего Тимо Вернера несколько убойных моментов, однако немец их не реализовал. Тем не менее лондонцы таки добились своего. На 14-й минуте поединка Кристиан Пулишич получил мяч в чужой штрафной, обошел Тибо Куртуа и точно пробил по воротам без вратаря. “Реал” тут же проснулся и спустя 15 мин сравнял счет. Эдер Милитао навесил, а Карим Бензема по-хозяйски принял мяч, а затем мощно переправил его в сетку ворот — вратарь гостей Эдуар Менди даже не реагировал.

Во втором тайме команды практически ничего не создали у чужих ворот, завершив матч ничьей, которая, безусловно более выгодна подопечным Тухеля.