Во вторник, 27 апреля, Реал в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 принимал Челси. Встреча, проходившая на стадионе Альфредо Ди Стефано в Мадриде, завершилась со счетом 1:1.
Челси ударно начал поединок и создал для своего нападающего Тимо Вернера несколько убойных моментов, однако немец их не реализовал. Тем не менее лондонцы таки добились своего. На 14-й минуте поединка Кристиан Пулишич получил мяч в чужой штрафной, обошел Тибо Куртуа и точно пробил по воротам без вратаря. “Реал” тут же проснулся и спустя 15 мин сравнял счет. Эдер Милитао навесил, а Карим Бензема по-хозяйски принял мяч, а затем мощно переправил его в сетку ворот — вратарь гостей Эдуар Менди даже не реагировал.
Во втором тайме команды практически ничего не создали у чужих ворот, завершив матч ничьей, которая, безусловно более выгодна подопечным Тухеля.
Отметим, ответная игра между командами состоится 5 мая в Лондоне, где и определиться финалист. Во втором полуфинале сыграют Ман Сити и ПСЖ.
Реал — Челси — 1:1
Голы: Бензема, 29 — Пулишич, 14.
Реал: Куртуа — Эдер Милитао, Варан, Начо — Карвахаль (Одриосола, 77), Модрич, Каземиро, Кроос, Марсело (Асенсио, 77) — Винисиус (Азар, 66), Бензема (Родриго, 90+2).
Челси: Менди — Кристенсен, Тиаго Силва, Рюдигер — Аспиликуэта (Джеймс, 67), Канте, Жоржиньо, Маунт, Чилуэлл — Пулишич (Зиеш, 66), Вернер (Хаверц, 66).
Предупреждения: Винисиус, 27, Кроос, 60, Варан, 78, Одриосола, 89 — Пулишич, 38.