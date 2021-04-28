ПСЖ и Манчестер Сити сойдутся 28 апреля на стадионе Парк де Пренс в Париже в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов-2020/21.

В четвертьфинале ПСЖ прошел мюнхенскую Баварию, взяв таким образом реванш за поражение в финале Лиги чемпионов 2020. А Манчестер Сити одолел на предыдущей стадии дортмундскую Боруссию.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Хосепа Гвардиолы. На победу Манчестер Сити принимают ставки с коэффициентом 2.10. Успех парижан оценивают в 3.40. Ничейный результат встречи — 3.80.

Встречу в Париже доверили немецкой бригаде арбитров во главе с рефери Феликсом Брыхом. Ему будут ассистировать соотечественники Марк Борш и Штефан Лупп. Обязанности четвертого рефери исполнит Даниэль Зиберт. Арбитры VAR: Марко Фриц и Бастиан Данкерт.

Текстовая онлайн-трансляция матча ПСЖ — Манчестер Сити начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 22.00.