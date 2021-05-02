35 лет победе Динамо в Кубке Кубков на фоне Чернобыльской трагедии

35 лет назад киевское Динамо выиграло пока последний в своей истории евротрофей.

За победу игрокам заплатили по 400 долларов премиальных. Триумф киевлян состоялся на фоне трагедии на Чернобыльской АЭС, которая произошла за шесть дней до победного для команды Валерия Лобановского финала.

Советское руководство скрывало масштаб аварии.

Украинца Валентина Щербачева, который комментировал на центральном советском телевидении финал Кубка Кубков и упомянул в трансляции о трагедии, лишили поездки на июньский чемпионат мира в Мексику, где Динамо составляло основу сборной СССР.

400 долларов

Победный путь Динамо-1986 начался в июне 1985 года, когда киевляне в финале Кубка страны победили донецкий Шахтер 2:1 и завоевали право участвовать в розыгрыше Кубка обладателей кубков.

Но в финал в Лионе украинцы вполне могли и не попасть. В первом же матче в рамках 1/16 финала до 82-й минуты поединка голландский Утрехт дома побеждал Динамо с комфортным счетом 2:0.

Наверное, это была худшая игра киевлян в этом турнире. Поэтому гол Анатолия Демьяненко на 83-й минуте матча трудно переоценить.

В ответном поединке Динамо уже на восьмой минуте пропустило, и теперь команде Валерия Лобановского нужно было забивать Утрехту три гола. С этой задачей киевляне справились.

Уже в первом тайме Блохин сравнял счет, а Яремчук вывел хозяев вперед. Во втором тайме отличились Заваров и Евтушенко.

4:1 и Динамо идет дальше. После этого украинцы не имели проблем в противостоянии с румынским Университатя (2:2 в гостях, 3:0 дома).

В четвертьфинале дважды разгромили австрийский Рапид (4:1 и 5:1), а в полуфинале не оставили шансов чешской Дукле (1:1 на выезде и 3:0 дома).

— Финал в Лионе в первую очередь ассоциируется с Чернобыльской трагедией, – признается Фактам ICTV Владимир Бессонов. – На следующий день после аварии мы обыграли в Киеве московский Спартак 2:1 и до матча с Атлетико уже не возвращались домой. Испанцы были достойным соперником. Несмотря на, казалось бы, вполне комфортный итоговый результат (3:0), по ходу матча нам было непросто.

35 лет назад еще не было традиции так громко праздновать победу в раздевалке. Шампанское в кубок мы налили уже в отеле на ужине. Каждый сказал несколько слов и пригубил жидкость с трофея.

За победу в Кубке кубков мы получили призовые по 400 долларов.

По ходу турнира Динамо забило 26 голов (пропустило девять). Лучшими бомбардирами розыгрыша стали сразу четверо игроков.

Символично, что все они представляли Динамо. По пять мячей забили Игорь Беланов, Олег Блохин, Александр Заваров и Фрэнк Липпманн с Динамо Дрезден.

Интересно, что Фрэнк после ответного матча ¼ финала, в котором Динамо Дрезден играло с Байером из Юрдингена, сбежал из отеля и остался в Западной Германии.

Телефонная диверсия в аэропорту

На центральном советском телевидении финальный матч с Атлетико и все предыдущие поединки Динамо в турнире комментировал киевлянин Валентин Щербачев.

— Это была инициатива Валерия Лобановского, чтобы матч Динамо комментировал украинский комментатор, – рассказывает нам Валентин Щербачев. – У меня были неплохие отношения с Валерием Васильевичем, ездил с командой на сборы, начал комментировать поединки киевлян с конца 70-х. В репортажах называл Динамо украинской командой, за что получал замечания от руководителей советского телевидения.

За шесть дней до финала в Лионе произошла Чернобыльская авария. Но советское руководство тщательно скрывало масштабы трагедии.

На предматчевой установке Лобановский сказал команде, что Динамо должно выиграть финал, чтобы в этот страшное для страны время был хоть какой-то позитив.

Не будем забывать, что за Динамо в СССР болели миллионы фанов из самых разных уголков Советского Союза. Начал комментировать и упомянул о Чернобыле.

Сказал, что произошла страшная трагедия. Что пострадала территория Украины, а также части Беларуси и России. Московские редакторы трансляция сразу начали кричать, чтобы я перестал об этом говорить.

За такую самодеятельность меня потом лишили поездки на июньский чемпионат мира в Мексику, где Динамо составляло основу сборной СССР. После победного финала в Киев добирались с приключениями.

С Лиона поехали в столицу Франции. В аэропорту дополнительно ждали шесть часов, кто-то позвонил и сказал, что самолет на рейсе Париж-Москва заминировали.

Прилетели ночью в Москву, нас на старом автобусе отвезли из аэропорта на вокзал и уже на поезде утром 5 мая приехали в Киев.

Динамо Киев-1986. Где они сейчас

Виктор Чанов. Родился 21 июля 1959 года. Вратарь. Выступал за Динамо в 1982-1990 годах. Умер 8 февраля 2017.

Михаил Михайлов. Родился 6 июля 1959 года. Вратарь. Выступал за Динамо в 1980-1987 годах. Тренер вратарей Динамо (1993-2006, 2009-2021).

Андрей Баль. Родился 16 февраля 1958 года. Защитник. Выступал за Динамо в 1981-1990 годах. Умер 9 августа 2014.

Анатолий Демьяненко. Родился 19 февраля 1959 года. Защитник. Выступал за Динамо в 1979-1993 годах (с перерывом). Работал в тренерском штабе Динамо (1994-2007), в том числе главным тренером (2005-2007). Сейчас вице-президент УАФ.

Сергей Балтача. Родился 17 февраля 1958 года. Защитник. Выступал за Динамо в 1977-1988 годах. С 1988 года живет в Великобритании, работает тренером академии Чарльтон-Атлетик Лондон.

Олег Кузнецов. Родился 22 марта 1963. Защитник. Выступал за Динамо в 1983-1990 годах. Работает главным тренером сборной Украины U-17.

Владимир Бессонов. Родился 5 марта 1958. Защитник, полузащитник. Выступал за Динамо в 1976-1990 годах. Работает спортивным директором Динамо.

Василий Рац. Родился 25 марта 1961. Полузащитник. Выступал за Динамо в 1981-1990 годах. В 1991 году переехал жить в Венгрию. Занимается бизнесом.

Павел Яковенко. Родился 19 декабря 1964 года. Полузащитник. Выступал за Динамо в 1982-1993 годах. Тренирует киевскую Оболонь.

Иван Яремчук. Родился 19 марта 1962 года. Полузащитник. Выступал за Динамо в 1985-1990 годах. Играет за команду ветеранов Звезды украинского футбола.

Александр Заваров. Родился 26 апреля 1961 года. Полузащитник. Выступал за Динамо в 1983-1988 годах. Работает селекционером Динамо.

Вадим Евтушенко. Родился 1 января 1958 года. Полузащитник, нападающий. Выступал за Динамо в 1980-1988 годах. Тренирует херсонский Кристалл.

Игорь Беланов. Родился 25 сентября 1960 года. Нападающий. Выступал за Динамо в 1985-1989 годах. Живет в Одессе, занимается бизнесом.

Олег Блохин. Родился 5 ноября 1952 года. Нападающий. Выступал за Динамо в 1969-1988 годах. Главный тренер Динамо (2012-14). Живет в Киеве.

Валерий Лобановский. Родился 6 января 1939 года. Тренировал Динамо в 1973-1982, 1984-1990, 1996-2002 годах. Умер 13 мая 2002 года.

Все финалы украинских команд в еврокубках

14 мая 1975. Санкт-Якоб, Базель, Швейцария. Финал Кубка Кубков

Динамо Киев – Ференцварош Будапешт, Венгрия 3:0

9 сентября 1975. Олимпийский, Мюнхен, Германия. Финал Суперкубка УЕФА

Бавария – Динамо Киев 0-1

6 октября 1975. Киев. Финал Суперкубка УЕФА. Ответный матч.

Динамо – Бавария 2:0

2 мая 1986. Жерлан Лион, Франция. Финал Кубка Кубков

Динамо Киев – Атлетико Мадрид, Испания 3:0

24 февраля 1987. Луи II Монако. Финал Суперкубка УЕФА

Стяуа Бухарест, Румыния – Динамо Киев 1:0

20 мая 2009. Шюкрю Сараджоглу Стамбул, Турция. Финал Кубка УЕФА

Шахтер Донецк – Вердер Бремен, Германия 2:1 (в дополнительное время)

28 августа 2009. Луи II Монако. Финал Суперкубка УЕФА

Барселона Испания – Шахтер Донецк 1:0 (в дополнительное время)

27 мая 2015. Народовы Варшава, Польша. Финал Лиги Европы

Днепр – Севилья Испания 2:3