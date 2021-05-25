Известный итальянский футболист Роберто Де Дзерби стал главным тренером Шахтера.

Он будет возглавлять команду горняков следующие два сезона.

Во вторник, 25 мая, Роберто Де Дзерби прилетел в Украину, где провел встречу с президентом Шахтера Ринатом Ахметовым.

На сайте команды отмечается, что итальянский футболист стал 34-м главным тренером в истории Шахтера.

Карьера Роберто Де Дзерби

Итальянец Роберто Де Дзерби начал свою футбольную карьеру в конце 1990-х годов.

Он играл в составе таких команд, как Монц, Падова, Авеллино, Лекко, Фоджа Ареццо, Катания, Наполи, Брешия и других.

В 2013 году Роберто Де Дзерби впервые стал тренером.

Сначала он возглавлял команду Дарфо Боарио, а в период с 2014 по 2021 год был главным тренером команд Фоджа, Палермо, Беневенто и Сассуоло.