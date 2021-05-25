PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Наташа Тарчевська |

Роберто Де Дзерби стал главным тренером Шахтера

Роберто Де Дзерби стал главным тренером Шахтера

Известный итальянский футболист Роберто Де Дзерби стал главным тренером Шахтера.

Он будет возглавлять команду горняков следующие два сезона.

Во вторник, 25 мая, Роберто Де Дзерби прилетел в Украину, где провел встречу с президентом Шахтера Ринатом Ахметовым.

На сайте команды отмечается, что итальянский футболист стал 34-м главным тренером в истории Шахтера.

Карьера Роберто Де Дзерби

Итальянец Роберто Де Дзерби начал свою футбольную карьеру в конце 1990-х годов.

Он играл в составе таких команд, как Монц, Падова, Авеллино, Лекко, Фоджа Ареццо, Катания, Наполи, Брешия и других.

В 2013 году Роберто Де Дзерби впервые стал тренером.

Сначала он возглавлял команду Дарфо Боарио, а в период с 2014 по 2021 год был главным тренером команд Фоджа, Палермо, Беневенто и Сассуоло.

Источник: ФК Шахтер

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка